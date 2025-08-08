　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

▲▼ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在訪問印度期間表示，中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓不可能置身事外，這是由菲地理位置決定，如（台海）發生全面戰爭，菲律賓勢必會被捲入其中。對此，大陸外交部發言人回應稱，台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心，「如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。」

陸外交部發言人指出，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所作的努力。」

陸外交部發言人表示，菲律賓領導人也曾向中方明確表示，菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決，「這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。」

對於小馬可仕提到，菲律賓不少公民在台就業生活，如果發生戰端，人道主義使其不得不介入台海，陸外交部則回應稱，地理鄰近及僑民眾多不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口，「這種論調不僅違反國際法和東盟憲章，也損害地區和平穩定和本國人民根本利益。我們敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風路徑北修！最新預測曝
林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了
多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」化療再等等
24歲AV女優猝逝！逾十萬粉絲　震驚美業界
女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬
快訊／英特爾發聲明！陳立武發信全員工　全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

大陸熱門新聞

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」 「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

微信重申：「沒有已讀功能」，以後也不會有

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺 女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事

更多熱門

相關新聞

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

美國總統川普（Donald Trump）祭出新一輪關稅大刀，意圖重塑全球貿易秩序，但這場貿易風暴不僅讓全球經濟規模縮水，更讓兩個國家被點名是最大輸家。根據《彭博》分析，印度與瑞士在這波關稅調整中損失最慘重，而真正笑到最後的，竟然是與美國交鋒已久的中國國家主席習近平。

中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

中華男籃拚亞洲盃8強　晉級兩條件曝光

67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線

67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線

美晶片關稅100%　將對菲造成毀滅性影響　

美晶片關稅100%　將對菲造成毀滅性影響　

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

不爽被爆料有小三！移工放火虐殺同鄉

關鍵字：

菲律賓地緣政治台海戰爭國際外交中國解放軍

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面