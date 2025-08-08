菲總統認台海有事「無法置身事外」　陸：解決台灣問題是中國人的事

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在訪問印度期間表示，中美在台灣問題上發生對抗，菲律賓不可能置身事外，這是由菲地理位置決定，如（台海）發生全面戰爭，菲律賓勢必會被捲入其中。對此，大陸外交部發言人回應稱，台灣問題是中國的內政，是中方核心利益中的核心，「如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。」

陸外交部發言人指出，菲律賓政府曾對中方作出鄭重承諾，「堅持一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，理解中國政府為實現國家統一所作的努力。」

陸外交部發言人表示，菲律賓領導人也曾向中方明確表示，菲律賓堅定奉行一個中國政策，台灣問題純屬中國內政，必須由中國人自己解決，「這些話言猶在耳、白紙黑字，菲方當前卻在自食其言，罔顧後果，持續採取錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係。中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉。」

對於小馬可仕提到，菲律賓不少公民在台就業生活，如果發生戰端，人道主義使其不得不介入台海，陸外交部則回應稱，地理鄰近及僑民眾多不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口，「這種論調不僅違反國際法和東盟憲章，也損害地區和平穩定和本國人民根本利益。我們敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。」