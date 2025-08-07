小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（資料照／路透）

記者詹詠淇／台北報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）近日接受印度媒體專訪時，重申菲國對區域和平穩定、安全與人道的責任，若台海發生衝突，菲律賓無法置身事外。對此，外交部今（7日）表達誠摯感謝，將持續與菲國政府保持密切溝通與協調，確保在台菲國人民的安全與福祉，同時強化雙方在安全、雙邊與多邊合作及保僑護僑等領域的夥伴關係。

小馬可仕在受訪時指出，菲律賓與台灣地理位置緊鄰，一旦台海爆發衝突，菲國將無法置身事外，並強調菲律賓有責任保護其領土與主權，且高度關切在台灣生活與工作的廣大菲國人民之人道安全。

對此，外交部今（7日）表示，誠如小馬可仕過去不斷強調的，台海和平穩定是優先要務，區域和平、安全與穩定關乎所有國家。外交部對小馬可仕再次表達對區域和平的高度關注，以及對人道價值之重視表示高度肯定與敬意。

外交部強調，也將持續與菲國政府保持密切溝通與協調，確保在台菲國人民的安全與福祉，同時強化雙方在安全、雙邊與多邊合作及保僑護僑等領域的夥伴關係。

▼外交部。（圖／記者詹詠淇攝）