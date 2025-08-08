　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

▲電子監控設備。（圖／最高檢察署提供）

▲電子監控設備。（圖／最高檢察署提供

記者陳崑福／屏東報導

近來多起重大家庭暴力悲劇震驚社會，即使法院核發保護令，仍發生被害人遭加害人傷害甚至奪命憾事。最高檢察署指出，高風險家暴案件加害人熟知被害人行蹤，一旦衝突爆發難以遏止，傳統保護令不足以即時防範，建議比照歐洲經驗，運用科技設備同步追蹤加害人與被害人行蹤，並於加害人接近禁區時主動示警，爭取黃金防護時間。

▲電子監控設備。（圖／最高檢察署提供）

▲電子監控設備。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署指出，近來重大家庭暴力案件頻傳，即使法院已核發保護令，仍發生「被害人」遭加害人傷害或殺害之憾事，例如今年7月初新北市謝姓男子家暴殺妻及小姨子案、7月下旬臺北市劉姓男子殺害前女友案、8月6日嘉義縣黃姓妻子殺夫案，均引發社會大眾高度關切，立法院亦於8月6日邀集衛福部、司法院、內政部警政署進行專題報告，顯示社會大眾對此深感憂慮。　

司法實務上，家暴加害人熟知「被害人」日常作息，一旦衝突產生，侵害即難以遏止。根據研究指出，當「被害人」試圖求助、掙脫、聲請保護令時，加害人受到刺激，使「被害人」人身安全遭遇更大威脅。因此，法院若於核發保護令時，對高風險家暴個案輔以科技設備監控，即時掌握加害人動態，一旦加害人接近「被害人」或進入特定區域時，即觸發示警通知，期能達到防止危害發生之效果。　　

西班牙於2004年頒布第1/2004號組織法，制定關於防止性別暴力的全面性保護措施，並將家庭暴力案件納入得實施科技監控之範圍。其監控方式係「雙邊進行」，亦即加害人及「被害人」均攜帶科技監控設備追蹤定位。加害人部分，配發可繫於手腕或腳踝之發射器，以及可進行追蹤定位之行動電話，兩個設備會於相距超過兩米以上時觸發警報。同時，一旦加害人接近「被害人」之住家或「被害人」所攜帶的發射設備時，將會主動發出警示，警告加害人遠離該區域。而在受害者端，亦攜帶具有GPS及3G功能之手機，可以追蹤加害人之位置，若加害人接近所設置之禁區範圍，「被害人」持有之設備亦將發出含聲音及燈光之警告，同時亦通知監控中心加害人接近，如加害人過於接近時，可以透過該設備之緊急按鈕發出求救信號，在沒有手機信號的情況下也能發出警報。

法國於 2020 年 9 月 23 日公布之第 2020-1161 號法令，規定家事法院得命受監控人於監控期間配戴具追蹤定位功能之「防接觸手環」。此裝置可同時對加害者與「被害人」進行即時定位，當加害人接近「被害人」時，自動發出警報並通知執法單位。此外，加害人另配置手機，以利監控中心隨時聯繫。「被害人」亦配置「緊急危難求救電話」（Téléphone Grave Danger, TGD），能提供即時定位外，並可由監控中心即時聯絡，所設計之制度與西班牙相仿。

除西班牙與法國均採用上述「雙向監控」（即加害人與「被害人」行蹤均予以追蹤），並「主動警示被害人」之制度外，有關電子監控議題，美國於2013年間亦曾進行全國性研究，探討GPS在家暴案件執行保護令時使用情形，並提出「大多數人同意使用GPS有助於公共安全」之結論，適現今國人十分關注「如何有效促進保護令核發後保護被害人之效果」，歐美國家實務操作經驗，可作為我國借鏡。

現今科技發達，透過電子設備追蹤個人行蹤並即時發布警告之技術相當成熟，例如災防告警系統之警報發布，亦係追蹤該地區之國人，並即時傳送告警通知。於家暴案件中，倘能運用科技設備同時定位加害人、「被害人」行蹤，於加害人違反保護令時，立即主動示警告知「被害人」，或有機會阻止憾事發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判
偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心
江蕙染流感住院　最新情況曝光
找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在
GPT-5最強用法曝光！官方分享使用祕笈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」　遭羈押禁見

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　命危搶救中

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

普發1萬竟成詐騙工具…詐團偽造連結騙個資　刑事局提4點自我防範

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」　遭羈押禁見

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　命危搶救中

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

普發1萬竟成詐騙工具…詐團偽造連結騙個資　刑事局提4點自我防範

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博！日本小孩又怕又愛

美到捨不得用！香奈兒眼影點綴可愛符碼、愛馬仕反襯色調竟意外和諧

GD香港演唱會爆黃牛捲款潛逃！　歌迷悲喊：被騙錢還看不到偶像

李千娜睽違9年合作宋柏緯談情　報備老公黃尚禾...被噹：不敢說實話

鼻胃管變花材！高榮南院護家長輩創意插花　父親節展現生命韌性

憲法法庭受理總預算釋憲案　行政院：盼早日恢復運作實質審查

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

社會熱門新聞

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

女教練教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　獲判國賠原因曝

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

更多熱門

相關新聞

台中休旅車跨界當垃圾車！一票人嚇壞

台中休旅車跨界當垃圾車！一票人嚇壞

台中街頭日前出現一輛白色休旅車，車內外堆滿大量回收物品，不僅後車廂無法關閉，甚至連車頂與車門把手都綁滿塑膠袋，引發路人關注。照片被民眾上傳至臉書社團，網友戲稱這輛車是「蟑螂的移動城堡」、「跨界垃圾車」，幽默回應不斷，同時也引發安全疑慮。警方提醒，若裝載方式違反規定，可依法開罰最高1萬8000元。

嘉義妻拿水果刀刺死夫　相驗結果曝

嘉義妻拿水果刀刺死夫　相驗結果曝

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

衛福部將研議「電子監控」家暴加害人

衛福部將研議「電子監控」家暴加害人

衛福部祭「保護令」2大新措施　5類加害人應羈押

衛福部祭「保護令」2大新措施　5類加害人應羈押

關鍵字：

家暴科技設備防治安全監控

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面