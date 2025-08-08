台中鍋烤節投票又來了　突破430萬票！超越去年同期成績

▲台中市政府經發局指出，2025台中鍋烤節總投票數已突破430萬票。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

2025台中鍋烤節投票活動如火如荼進行中，台中市府經發局表示截至7日止，總投票數已突破430萬票，超越去年同期385萬票紀錄，展現市民對火鍋與燒烤的熱情支持，也為這場年度美食盛事寫下全新里程碑。

經發局長張峯源表示，市府積極整合各方資源推動行銷，透過跨局處協力、線上線下多元推播策略，成功創造高人氣的網路聲量。活動期間，韓國、印度、義大利、泰國四位駐台代表熱情參與此次行銷活動，不僅親自入鏡拍攝，更透過官方臉書粉絲專業及社群平台大力宣傳，並於各辦事處內貼上宣傳海報，將極具台中特色的鍋烤魅力迅速傳遞至世界各地。

張峯源說，這屆票數能大幅成長，除了市府與民間合力推廣外，各參賽業者更祭出創意十足的衝票招數，如店員親自進行桌邊教學、製作圖卡或短影音教學投票流程、邀請知名美食社群平台製作短影音宣傳店家、祭出投票即贈高級食材優惠、加碼抽自家產品等，甚至推出「投票加碼再抽國際機票」驚喜活動，有效激發顧客參與意願，各店家投票數大幅提升。

經發局表示，邀請尚未參與的民眾把握機會，活動投票將至8月14日止，歡迎下載「台中通TCPASS APP」每日投票支持心中的最愛鍋烤店家，不僅能為喜愛的鍋烤店打氣，更有機會把萬元鍋烤抵用券、義大利、泰國來回機票及汽車大獎帶回家，歡迎一同參與這場全民共享的美食盛會。