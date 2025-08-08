「未出師」檢舉達人盧警教學　脫口嗆：在那邊耍白癡！法院判無罪

▲台中一名男子罵員警「在那邊耍白癡」，法院判無罪。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名梁男欲檢舉他人交通違規，卻因為不會操作檢舉網站，出口辱罵沙鹿所員警「在那邊耍白癡」，結果被當場逮捕。梁男原本被處拘役20日，案件上訴後，法官認為梁男該不雅語言「短暫、不具持續性」，不算是干擾，不構成侮辱公務員要件，改判無罪。

台中地院勘驗密錄器發現，2022年11月間，當時梁男跑到清水警分局沙鹿所內，要求員警協助教學夾帶檢舉檔案，員警說自己不會，梁男不斷「盧」，要警方派一個會使用的人出來，雙方越講越大聲，員警警告梁男不要咆哮，並說「請你出去，你要檢舉的話請繼續，這裡是辦公處所，不會你自己回去學。」

員警不滿地說：「檢舉我，我不會跟你客氣，你以為警察吃素的喔？好欺負是不是？」梁男仍說：「對啊！你要做警察又不是...」隨即被員警打斷，大聲表示不會操作檢舉網站。

梁男現場操作電腦，雙方不斷大聲對話，所內一名員警受不了，直言現場還有其他民眾在報案，要求梁男不要影響，結果梁男竟然說：「我也不想啊！是你們在那邊耍白癡。」被員警當場依社維法逮捕送辦。

台中地院沙鹿簡易庭依侮辱公務員罪，處梁男拘役20日，梁男不服判決上訴。員警提告公然侮辱部分，則因為雙方已經和解而撤告。

員警表示，之前在路上也曾遇過梁男，也要檢舉交通違規，當下有去開單，但梁男還是很激動，在一旁指導，當下已經告知「再這樣會辦你妨害公務。」事發當天梁男因為不會操作，堅持要員警幫忙處理。

法院認為，梁男無非是希望獲得幫助，員警雖無口出惡言，但也有大聲回應，雙方情緒高張，梁所言「是你們在那耍白癡」是否有侮辱公務員主觀犯意，已有可疑。

地院審酌，梁男被逮後，未再侮辱員警，綜觀事發經過，被告上開短暫、不具持續性的不雅言語，對於現場員警勤務執行，未達明顯干擾程度，與刑法第140條侮辱公務員之構成要件不符，判他無罪。