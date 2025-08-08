搶「鮮」一步！鍋烤節首納「蔬食組」不葷主義上榜　中市經發局長親自貼紅榜

▲2025台中鍋烤節今年首納「蔬食組」，首次參戰的不葷主義就以15,395票拿下該組「領鮮獎」。



圖、文／台中經發局提供

搶「鮮」一步！2025台中鍋烤節各組別領鮮獎名單於8月2日與「就是愛鍋烤徵件競賽初賽」活動現場同步揭曉，特別是今年首納「蔬食組」，首次參戰的不葷主義就以15,395票拿下該組「領鮮獎」，昨（7）日經發局長張峯源親自至十二段鍋物堂、北澤壽喜燒吃到飽、老井極上燒肉、烤狀猿及不葷主義茶餐廳貼紅榜祝賀。

張局長表示，此屆「領鮮獎」競爭激烈、實力堅強，獲獎店家不僅各具風格，還祭出一波波創意宣傳攻勢，無論是自製吸睛圖卡、推出限定優惠、投票即送高級食材，還有抽套餐折扣等好康，甚至由老闆親自出馬以LINE拜託投票，全力衝刺票數，讓饕客不只吃得滿足，還能帶走滿滿好禮！值得一提的是，今年首次參賽的「烤狀猿」與「不葷主義茶餐廳」，首戰即登上紅榜，展現驚人的鍋烤潛力，魅力不容小覷。

▲圖為烤狀猿大里店。

經發局提醒，距離投票截止日僅剩7天，張局長也鼓勵尚未入榜的店家持續加油，「後來居上不是夢！」只要抓緊時機、發揮創意號召力，就有機會在最後階段逆轉勝，搶下勝利寶座。

經發局說明，「火鍋-品牌店家組」十二段鍋物堂大里店，是中部人氣超高的火鍋品牌，主打多款創意湯頭、超過40種的豐富蔬食自助吧，再加上精選頂級食材，從視覺到味覺都讓人讚不絕口，是火鍋控必朝聖的口袋名單；而「火鍋-巷弄美食組」北澤壽喜燒吃到飽台中公益店，道地日式風味的壽喜燒，搭配無限供應的優質肉品與豐盛自助吧，不但吃得飽足，也讓人感受到滿滿日本職人精神。

▲圖為十二段鍋物堂大里店。

▲圖為北澤壽喜燒吃到飽台中公益店。

此外，「燒烤-品牌店家組」老井極上燒肉福科店，以頂級肉品及專人代烤服務聞名，其中「30公分厚切牛舌」是饕客必嚐的夢幻肉品，是肉控們心中無可取代，更是網友激推在地人必吃燒肉之一；而「燒烤-巷弄美食組」烤狀猿大里店，不只肉品選擇多元，還有韓式石鍋拌飯、吉拿棒等創新菜色，顛覆傳統燒肉印象，吃到飽方案彈性又親民；首次參賽即獲肯定的「蔬食組」黑馬，不葷主義茶餐廳，則以別具巧思的純素料理與新潮港式茶點，展現蔬食餐廳的多樣性與創意，成功吸引蔬食族與一般消費者的關注。

▲圖為老井極上燒肉福科店。

經發局呼籲，現在只要天天投票，就有機會將萬元鍋烤抵用券、義大利與泰國來回機票、汽車大獎等超值好禮通通帶回家，還沒投票的民眾可別錯過，快揪親朋好友一起衝票、吃鍋烤、抽好禮！更多活動詳情請洽經發局官網（https://gov.tw/sCg）。