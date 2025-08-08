　
大陸 大陸焦點 特派現場

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

▲具實驗性質的北京首間機器人餐廳「機器人焰究所」正式對外營業。（圖／翻攝新華社）

▲具實驗性質的北京首間機器人餐廳「機器人焰究所」正式對外營業。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

2025世界機器人大會今（8）日在北京舉行，作為配套內容的首間AI機器人主題餐廳「機器人焰究所」也在亦莊經濟技術開發區正式對外營業。顧客一走進餐廳便可發現，無論是吧台前的酒保、舞台上的搖滾樂團、送餐的服務生或廚房的大廚們，都是AI人形機器人，十分吸睛。

《新華社》報導，「機器人焰究所」位於北京經開區的機器人大世界旁，目前已匯集各類成熟機器人產品20餘款。走進店內，全息風扇導覽裝置營造強烈科幻氛圍，光影交錯間，轉角就有機器人相遇。

▲具實驗性質的北京首間機器人餐廳「機器人焰究所」正式對外營業。（圖／翻攝新華社）

顧客在等餐期間，可以和恐龍機器人、雕刻機器人互動，看回收機器人、送餐機器人在店內忙進忙出，此外，還有仿生人形機器人「蘇軾」、「李白」坐在趣味互動空間，討論東坡肉的烹飪秘訣和燒雞的另類吃法。不遠處，甚至還有「牛頓」正在替顧客科普菜餚烹飪背後的科學原理，講述電磁學、能量守恆定律等理論。

值得注意的是，餐廳的菜單和菜品也經過精心設計，點餐菜單被稱為「主控進食系統」，牛肉和雞肉漢堡套餐命名為「Alpha芯核牛堡動力模塊」和「Beta雙核智能雞堡組件」，充斥著滿滿的科技元素。假使顧客已經吃過正餐，還可以體驗機器人大廚製作的煎餅、烤串或來上一杯咖啡、奶茶等飲品。

▲具實驗性質的北京首間機器人餐廳「機器人焰究所」正式對外營業。（圖／翻攝新華社）

北京亦莊機器人科技產業發展有限公司副總經理、機器人焰究所負責人孫玲表示，機器人研發是高精尖技術的集大成者，但比研發更難的是商業化落地，「餐廳希望發揮創新平台作用，為更多機器人企業提供場景實驗和數據抓取機會，使產品從好玩、好看變得真正好用。」

孫玲強調，「還有一層重要意義，就是讓公眾零距離感受到未來已來的科技生活，為小朋友們種下尊重科學、熱愛創新的知識種子。」

