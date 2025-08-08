台中男闖寶雲寺「持刀挾持女員工」對峙！　柔道國手警英勇制伏

<br>

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市一名吳姓男子(40歲)7月31日晚間7時許闖入西屯區市政路法鼓山寶雲寺內，並持水果刀挾持寺方女員工，在完全沒有證據的情況下，瞎扯要「揭發寺方不法」，並不斷大喊「我要見檢察官」。警方接獲寺方通報後迅速到場，雙方對峙約30分鐘，後警方趁隙將吳男壓制，成功解救人質，並將吳帶回，訊後聲押獲准。

▲台中男闖法鼓山寶雲寺，持刀挾持女員工，與警對峙30分鐘。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

警方指出，當日19時許，74年次的吳姓男子突然進入該佛寺後直奔辦公室，持刀挾持一名女性工作人員，胡說八道要揭發寺方不法行為，並要求與檢察官通話。第六分局接獲報案後，副分局長何孟宗率領警力趕抵，封鎖現場並疏散民眾，同時啟動應變機制。

經查，吳男疑似因與寺方有未解糾紛，長期心生不滿。警方在現場對其持續進行勸說安撫，吳男一度情緒激動不願鬆手。為爭取時間並穩定對方情緒，警方假意配合其訴求，安排偵查隊長、柔道冠軍國手涂志宏與台中地檢署檢察官通話，期間涂員趁其分心時上前、運用柔道將吳制伏，並順利將其逮捕，幸女員工未受到任何傷害。

吳姓男子目前已被依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署，並經聲押獲准。警方呼籲，民眾如有任何糾紛或訴求，應循正常法律程序處理，切勿以暴力方式介入，否則將依法究辦。