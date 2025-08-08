二寶媽騎車對撞貨車搶救18天亡　男喝高粱「隔7hrs仍殘留」慘了

▲台中一名蔡男喝高粱後7小時開車，撞死一名陳姓女騎士，體內仍有酒精值，檢方近日起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名蔡男去年7月與酒友喝到半夜0時許，隔天一早7點就駕車上路，結果跟一名騎車載著6歲女兒的33歲陳女發生車禍，車輛全毀，陳女全身重傷，經過搶救18天後，仍頭胸腹部鈍挫傷，導致多重器官損傷死亡。肇事的蔡男當時被測出酒測值仍有0.33mg/l，坦承前一晚喝高粱酒，近日被依公共危險致死起訴。

中檢追查，蔡男去年7月14日晚上8點開始跟朋友喝高粱，一路喝到隔日凌晨0時許，返家稍微休息後，一早7點就駕駛小貨車出門，行經北屯區崇德八路二段與豐樂北二路時，未注意路口閃黃燈，且時速超過路段限制50公里。

正好，一名陳女載著6歲女兒劉童上路，也未注意行向號誌閃紅燈，2車就在路口發生嚴重碰撞，陳女跟女兒被撞到重傷倒地，警消趕抵後，趕緊將母女送往慈濟醫院搶救，發現陳女有肝臟重度撕裂傷、急性腎衰竭、閉鎖性血胸、多處骨折與燒傷，劉童則是全身有多處骨折。

經院方搶救18天，劉童保住一命，但陳女在8月1日凌晨，仍因為頭胸腹部鈍挫傷，導致多重器官損傷死亡。

警方當時在現場對駕駛蔡男實施酒測，發現他酒精值達到0.33mg/l，當場依公共危險罪嫌送辦，全案因陳女死亡，檢方近日偵結，依公共危險致死罪嫌起訴，全案預計由國民法官進行審理。