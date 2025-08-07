快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普

▲俄羅斯總統普丁宣布，他可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日宣布，他希望下周可以跟美國總統會晤，地點可能是阿拉伯聯合大公國。至於烏克蘭總統澤倫斯基是否會參加會晤，普丁的外交幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）表示，普丁已拒絕這項提議。



根據美聯社報導，普丁7日在克里姆林宮會見到訪的阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德烏沙科夫（Mohammed bin Zayed），隨後他就向媒體宣布，他希望下周可以跟美國總統會晤，地點可能是阿拉伯聯合大公國。