川普關稅政策生效　經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

▲美國提高對數十個經濟體的關稅，川普發文稱，「數十億美元的關稅正湧入美國！」（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國今天提高對數十個經濟體的關稅，此舉大幅增加川普總統致力重塑全球貿易的風險。經濟學家示警，這些措施長遠來看恐加劇通膨，拖累經濟成長。

隨著川普上週簽署的行政命令正式生效，美國對貿易夥伴的關稅自原來的10%調高到15%至41%不等。

包括歐洲聯盟、日本和韓國等經濟體，許多商品即使與華府達成協議以避免更高稅率，現在仍要面臨15%的關稅。

但印度等國的關稅則為25%，3週後還將加倍；至於敘利亞、緬甸與寮國，關稅則高達40%或41%。

法新社報導，午夜剛過，川普即在自家社群媒體真實社群（Truth Social）發文表示：「午夜了！！！數十億美元的關稅目前正湧入美國！」

但這些較高關稅並不適用於特定產業的進口品項，例如鋼鐵、汽車、藥品和晶片，這些商品將另行徵稅。

川普昨天表示，他計劃對半導體徵收100%關稅。台灣當局則指出，晶圓代工龍頭台積電在美國設廠，因此可以豁免。

即便如此，企業與產業組織警告，新關稅將嚴重損害美國較小型企業。經濟學家示警，這些關稅長遠來看可能會讓通膨加速惡化，拖累經濟成長。

隨著各國關稅水準塵埃落定，至少目前如此，喬治城大學（Georgetown University）教授布希（Marc Busch）預計，美國企業將把增加的成本轉嫁給消費者。

今天生效的關稅，也讓近期與川普達成協議的夥伴仍有揮之不去的疑問。

例如，日本和美國似乎在關稅協議的關鍵細節存在分歧，例如何時降低日本汽車進口關稅。

與此同時，歐盟繼續爭取將重要的葡萄酒產業剔除在關稅清單之外。

川普昨天同時另闢新戰線，將對印度商品的關稅翻倍至50%，理由是印度仍繼續購買俄羅斯石油。新增的25%關稅將在3週後生效。

川普下令對印度加徵關稅，還威脅要對其它「直接或間接」進口俄羅斯石油的國家進行懲罰。俄羅斯石油是莫斯科在烏克蘭戰爭中的主要收入來源。

美國今天也把多項巴西商品關稅從10%大幅調高至50%，但是豁免包括柳橙汁與民航客機在內的品項，外界認為已減緩巴西受打擊力道。

不過，巴西咖啡、牛肉和糖等關鍵商品仍受衝擊。

川普大規模加徵關稅的眾多措施，因動用「國際緊急經濟權力法」而面臨法律挑戰，案件最終可能會上訴到美國最高法院。（譯者：屈享平/核稿：徐崇哲）1140807