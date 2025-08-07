　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

▲▼趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康酸民進黨「短視近利」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布，未來進入美國的半導體產品要課100％關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，也就是零關稅，民進黨發言人吳崢今（7日）表示，證明台積電魏哲家董事長在白宮協同川普宣布擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，當初說該用外患罪把魏哲家抓起來的前中廣董事長趙少康「只會唱衰台灣」。趙少康回擊，民進黨只看眼前台股的一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦，只要台股大漲，就什麼都不怕？

趙少康痛批，吳崢身為執政黨發言人，對外代表民進黨立場。對川普今天宣布，進口美國半導體將課徵100%的不合理關稅，不但沒有提出具體因應與前瞻作法，只用台股漲跌來說嘴，暴露自己的短視近利。難道民進黨是「號子治國」，只要台股大漲，就什麼都不怕？台灣出口美國，70%是ICT資通訊產品，台積電只是其中一部分，就算美積電的關稅為零，其他廠商的關稅呢？台積電為了換取較低關稅而赴美設廠，成為「美積電」，對台積電及台積電股東也許沒有什麼影響，對台灣卻是重大傷害與災難。

趙少康指出，隨台積電轉移陣地到美國設廠，勢必牽動上下游供應鏈以及周邊供應商出走，連帶導致台灣對內投資動能銳減，讓經濟成長減緩。不只如此，高科技業薪酬、福利相對優渥，連串出走，還將導致國內高品質的工作機會流失。

趙少康說，民進黨只看眼前台股的一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦的嘴臉。負責任的執政黨，請交代談判過程給予台積電什麼協助？面對川普關稅打擊一波又一波，政府對台積電以外的半導體廠商又要提供什麼救濟？

最後，趙少康要吳崢清楚交代，對美20%的暫時性關稅會持續多久？會不會要暫時到川普任期結束？這段時間，高於日韓的關稅，台灣廣大的中小企業要怎麼活下去？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

外交部：惠頓質疑台美關係不符事實　多位有聲望學者主動表達意見

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

外交部：惠頓質疑台美關係不符事實　多位有聲望學者主動表達意見

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

苗栗「比車大」巨石從天而降砸扁自小客　2男子死亡

政治熱門新聞

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

更多熱門

相關新聞

快訊／川普與普丁要見面了！

快訊／川普與普丁要見面了！

美國總統川普外傳最快下周與俄羅斯總統普丁會面。對此，俄羅斯克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7日表示，俄美雙方已達成協議，普丁與川普預計在未來這幾天舉行會談。

美韓聯合軍演18日登場　野外訓練砍半實施

美韓聯合軍演18日登場　野外訓練砍半實施

台積內鬼「買4000萬豪宅、上班搞消失」　炫富慘況曝

台積內鬼「買4000萬豪宅、上班搞消失」　炫富慘況曝

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

關鍵字：

國民黨趙少康吳崢台積電魏哲家川普關稅美國台美關係

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面