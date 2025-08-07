拍到「10公尺漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻：朝我遊來了

▲釣客在漢江拍到10公尺巨物。（圖／翻攝정담 스토리YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國首爾的漢江近日出現巨型生物？南韓一名YouTuber日前到汝矣島漢江岸邊夜釣，意外拍攝到一個不明大型生物靠近，且遠去時還變成兩隻，影片曝光後也引起大批網友討論。

據《아시아경제》報導，韓國有2000多人訂閱的YouTube頻道「정담 스토리」7月11日發布的影片，他晚間在汝矣島國會附近的漢江岸邊夜釣時，目睹一個黑色、體型龐大的長形物體多次浮出水面又消失。

原PO原本以為只是大魚上鉤，沒想到該生物逐漸接近，他在影片中緊張喊道，「那是什麼？好可怕，正朝這邊游過來！」最後他選擇放棄釣魚，在岸邊看了一下後趕緊離開現場。

原PO回憶，當時這個神祕生物約20分鐘都在同一水域活動，體型粗壯，明顯比人還要粗。他推測這生物長度至少有6公尺，甚至可能接近10公尺，且現場看似不只有一隻。

影片曝光後，網友們紛紛展開討論，有人認為這是水獺群，指出畫面中有「水獺伸出頭又縮回去」的動作，也可能是多隻水獺集體行動。不過，也有意見認為水獺通常會頻繁冒出水面，且不太可能長時間按同樣模式游動，因此存疑。

除了水獺說法，部分網民猜測該生物可能是遭棄養、後來成長為巨型的寵物蟒蛇或鱷魚。有網友表示，若鱷魚在漢江這種廣闊水域生長，體長達10公尺並非不可能；也有人指出，成年的緬甸蟒或其他大型蟒蛇體型不僅長度可達10公尺，甚至比人還粗壯。至於神祕生物的真實身份，目前尚未有定論。

▼影片13分32秒處開始。

