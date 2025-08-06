行人地獄！高雄高中生過馬路遭左轉車直衝撞飛　網看畫面全怒了

記者賴文萱／高雄報導

高雄2名男高中生4日傍晚走在復興一路及民生一路的斑馬線上時，一輛紅色自小客車左轉竟然未停讓，直接撞飛其中一名男學生，畫面相當驚悚！車禍影像曝光後，引起網友眾怒，痛罵「四輪大爺又差點毀了國家幼苗」、「眼角膜用不到，建議捐出去」、「整塊擋風玻璃都是視線死角」。

根據YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」公布的行車記錄器影片，當時正是下雨天，兩名男同學撐傘走在斑馬線，但該輛紅色自小客車左轉後，竟未停讓行人，甚至未減速直直衝，將其中一名男同學整個人撞飛。男同學倒地後爬起，肇事駕駛才趕緊下車查看狀況。

▲高中生過馬路遭左轉車直衝撞飛，網看畫面全怒了。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

警方表示，這起車禍發生在4日下午17時55分許，42歲紅色自小客車駕駛王男沿民生一路要左轉復興一路，碰撞行穿線上行走的18歲黃姓高中生，造成輕微挫傷，後續送醫包紮無大礙。

據了解，2名高中生當時下課準備步行回家，未料竟在斑馬線上挨撞，肇事駕駛王男則辯稱「天氣太差，視線受影響」，畫面曝光後，網友痛罵「直直衝完全沒要減速的意思」、「他還踩油門欸」、「整塊擋風玻璃都是視線死角」、「眼角膜用不到，建議捐出去」。

▲▼高中生過馬路遭左轉車直衝撞飛。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

警方對該駕駛施以酒測並無酒精反應，將依道路交通管理處罰條例條例44條第4項汽車駕駛人未禮讓行人因而肇事致人受傷或死亡，處新臺幣7200元以上36000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

▲肇事駕駛辯稱天氣太差，視線受影響。（圖／記者賴文萱翻攝）