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韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲韓國知名Coser及繪師Biya。（圖／翻攝biya1024）

記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國知名Coser及繪師Biya於5日深夜，在臉書粉專以中文發文透露，她近期在醫院檢查時，驚覺腫瘤已出現轉移情況。令她憤怒的是，一年前拍攝的電腦斷層掃描（CT）其實已顯示異狀，卻未被醫生及時告知。

Biya表示，最近回診時，醫師才坦承「那時候已經確定有轉移，但沒有說出口」，隨後便離開診間。隨後，護理師進入診間告知，將於本週五安排免費手術，但提醒她「請保持安靜不要張揚」。

面對突如其來的安排，Biya坦言相當憤怒，但因若不盡快接受手術就得等到九月才能排到開刀，因此決定立刻動刀。她強調，因醫院規定無法公開院名，沒想到大型醫院竟會出現此類狀況。

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲Biya時常Cos自己筆下的角色。（圖／翻攝biya1024，下同）

此外，Biya也分享護理師的解釋，表示教授認為腫瘤不會轉移，所以才沒有提前告知，並不斷向她致歉。她補充，經查找類似案例發現類情形並不罕見，但在法律上要爭取勝訴相當困難，「訴訟會很累，害怕手術延遲嗚嗚，找醫院和預約非常困難呢。醫院說不先收錢所以答應了」。

最後，Biya表示，手術後將盡力恢復健康，但FF活動能否正常Cos出席仍未確定，醫生允許搭機但提醒勿勉強，若屆時只能以坐姿與粉絲見面，也請大家體諒。

台灣網友看完紛紛留言，「哇靠，好過分」、「太扯了吧，這麼誇張的醫療疏失可以告對方了吧，要是更嚴重一點有生命危險哪能賠得起」、「老師加油，希望早日康復」、「希望妳能平安渡過手術，人平安未來有的是機會」、「老師保重身體」、「這醫院太可惡了，請好好休息不要勉強自己」、「他說不要張揚就代表是想要隱瞞重大疏失吧」。

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

▲▼韓美女繪師Biya爆「腫瘤轉移」遭醫生隱瞞1年　將緊急動手術。（圖／翻攝biya1024199）

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