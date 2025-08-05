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大陸 大陸焦點 特派現場

絕美鯨鯊現身青島海域　目測身長9公尺...離水面超近

記者魏有德／綜合報導

大陸一名釣友李耀峰和友人昨（4）日上午乘船到青島海域竹岔島準備海釣，等待過程中，海面上突然出現了一條「龐然大物」，起初，一度讓眾人嚇了一跳，定睛一看才發現是一條身上佈滿星星斑點的絕美鯨鯊，而且離水面非常近，船上眾人趕緊拿手機拍下這難得一見的「身影」。

▲絕美鯨鯊現蹤青島海域，海釣客稱可吹噓一輩子。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲絕美鯨鯊現蹤青島海域，海釣客目擊稱：可吹噓一輩子。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

《瀟湘晨報》報導，視頻（影片）中，李耀峰一眼認出並驚呼「大鯨鯊」，這是因為他經常看動物世界，又熱愛釣魚，對海洋生物有所了解。據李耀峰描述，他們的船隻大概長10米（公尺，下同），這隻鯨鯊身長比船長短一兩米左右，「有人說虎鯊，有人說虎鯨，我一直跟他們糾正，這就是鯨鯊。」

▲絕美鯨鯊現蹤青島海域，海釣客稱可吹噓一輩子。（圖／翻攝瀟湘晨報）

李耀峰提到，這隻鯨鯊一直張著嘴巴，猜測是在進食，「據我所知，濾食性動物就是通過過濾水中的浮游生物來攝食。鯨鯊沒有攻擊性，他圍著我們船一直不停在轉，轉了大概有五六分鐘，我們怕把它傷著，等它稍微遠一點，我們就把船開走了。」

李耀峰投入釣魚興趣大約10年，此次與他同船的釣友共有8人，大家都和他一樣是頭一次親眼看到鯨鯊，他表示，「親眼看到這一幕仍然震撼無比，原來釣上那十幾斤、二十幾斤魚都沒這個震撼，這不得好幾噸，真可以吹一輩子。」

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