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高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒「以後手斷掉」　陌生人1暖舉救援

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵靠窗位遭情勒，女乘客拒讓座被罵「沒良心」。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

年輕人主動讓座是美德，卻有不少有年紀的人視為理所當然，引發爭議。一名女網友日前搭乘高鐵從新竹北上，原本預訂靠窗對號座，沒想到一上車就發現位置被一名大媽佔據，當她拿出車票表明權利時，對方卻不斷情緒勒索，甚至聲稱「我手斷掉餒」、「（妳）以後手也會斷掉」，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard上的分享，當晚約8點她搭上高鐵準備北上，發現自己座位已被一名大媽佔用。她出示車票後，大媽不僅未立即離開，還反問「怎麼了？我手斷掉啊」，並自稱已和其他乘客講好、自己需要坐靠窗。原PO觀察周遭根本沒人，便堅持坐回原位，大媽才不情願地回到走道位，並一路碎念，指責她「沒愛心」、「以後手也會斷掉」。

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▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

過程中，大媽情緒激動，不斷強調自身手傷，甚至接起電話在車廂大聲對兒子抱怨，「交女朋友要交善良的，現在女生都沒良心！」此舉令原PO氣憤又無奈，忍不住反擊，「需要靠窗位置就該買靠窗票，別情勒其他乘客。」她也坦言，同情心與善意應該建立在彼此尊重之上，「不是誰大聲就有理」。

這場車廂內的爭執，雖讓原PO身心俱疲，但劇情卻在下車時迎來反轉。一名默默目睹整起事件的陌生乘客，遞上了一張飲料折價券，背後還寫下暖心留言，「幸好妳堅持守護了自己的權益，妳很棒！」這突如其來的鼓勵讓原PO感動不已，「覺得有點暖，會捨不得用那張券」。

貼文曝光後，引發網友熱烈。不少人怒批大媽行為無理，「有手買票、沒手搶位」、「這樣的情勒簡直離譜」、「以為手斷了就能霸佔別人位子嗎？」也有許多人被「小透明乘客」的舉動感動，「一張卡片抵過一堆罵聲」、「世界還是有溫暖的」、「這才是台灣人的素質代表」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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