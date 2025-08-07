暴雨狂襲！鄭州洪水淹到腰　居民哀嚎：叫外送結果飯被沖走了

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州氣象台7日針對中原區發布暴雨紅色警報。中原區局部已出現100毫米以上強降水（如中原區政府站122.4毫米），最大小時雨強達81.8毫米（金水區廟李站）。不少居民表示，洪水淹到腰部，走在路上像是在游泳池內行走，相當危險。

▲洪水淹到成年人的腰部。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，氣象台預計未來，中原區所轄鄉鎮及街道大部分地區大降水持續，並伴有短時大降水、雷暴大風等降水對流150毫米，局部降水可達150毫米。目前，鄭州市防汛抗旱指揮部已將，防汛四級緊急應變提升至三級，全市立即採取停產、停業、停課、停駛和暫停團體戶外活動等，強制管控措施。

據多位居民拍下的影片顯示，部分車輛看到低窪路段被洪水淹沒，緊急原路掉頭，導致交通大亂，甚至有不少車輛被滅頂；大型車輛行駛過道路，激起的水花如海浪拍打；過馬路的行人們牽緊彼此的手，深怕一跌倒人就被洪水沖走。





▲鄭州洪災。（圖／翻攝自微博，上同）

居民表示，「我叫了外送，結果外送員跟我說我的飯被沖走了」、「只有老闆看不見，牛馬依然在上班」、「廣東的雨跑到鄭州去了嗎」、「鄭州的朋友傳來災情影片，可嚇人了」、「雨下得太大，今天看到好多泡水車了」、「前兩天救旱的玉米，今天被淹死了」。

氣象部門指出，暴雨前鄭州遭遇罕見乾旱，年降水量較常年偏少30.7%，本次強降雨緩解旱情，但致災風險疊加，雷達顯示，強烈回波滯留鄭州上空，預計傍晚至夜間仍有大到暴雨，本次3小時雨量達2021年「7．20」暴雨的60%，凸顯氣候危機下，極端天氣常態化。