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又有颱風？「雨彈北漂」變強越來越紅　熱帶擾動西奔逼台路徑曝

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds、easterlywave）

▲98W發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者許力方／台北報導

又有颱風？中央氣象署表示，菲律賓東方海面到南海容易有熱帶擾動發展，趨勢及位置仍有不確定性，目前已有熱帶雲簇，但結構鬆散。天氣風險公司指出，菲東附近的低壓系統活動，外圍水氣可能北上至台灣附近，為2地區帶來局部陣雨，此外，午後對流雲系發展影響的範圍也會逐日擴大。

氣象署預報，菲東海面到南海容易有熱帶擾動發展，但未來一周還沒有發展為熱帶性低氣壓或颱風機率，都是以低壓強度通過菲律賓，預計8月中再觀察。而未來一周都是午後雷陣雨天氣，8日（周五）受南方水氣影響，午後雷雨範圍擴大，台東及恆春半島整天有零星陣雨，9日（周六）午後雨勢擴大到西半部都有局部短暫雷陣雨；到了10日（周日）東南部及恆春半島整天有短暫陣雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，且雨勢加劇、範圍擴大，清晨至上午中南部沿海也有零星短暫陣雨。

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▼熱帶系統甩水來，雨勢變強越來越紅。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▼98W未來路徑有往西移動的趨勢 。（圖／翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds、easterlywave）

天氣風險公司分析，未來高壓勢力變化不大，但由於台灣南方菲律賓附近有低壓系統活動，外圍的水氣可能北上至台灣附近，因此東南部到恆春半島地區將不定時有局部短暫陣雨機會，午後對流雲系發展影響的範圍也會逐日擴大。8日高屏平地有雨、9日中南部平地有雨、10日西半部平地都會有受影響機會。

較長期的預報趨勢來看，8月台灣附近至東亞到西北太平洋地區的西南季風活躍程度，相較7月有降低的趨勢，除了颱風發展可能較少以外，環境水氣量也不會那麼豐沛，代表高溫環境可能會持續較長時間。天氣風險公司指出，未來天氣會以午後雷陣雨為主，期間也可能會有新的颱風發展，至少短期一周內，暫時沒有看到可能為台灣帶來明顯直接影響的熱帶擾動系統。

民間氣象愛好「觀氣象看天氣」則認為，目前熱帶擾動98W已經在馬里亞納群島附近生成，以海溫條件來說適合發展，不過短期內風切稍大、不利於發展，根據歐美系集模式預報，未來移動路徑有往西移動機會，其中歐洲模式較早北轉且強度較弱，而美國模式則穩定西行、強度偏強，7日後有機會接近到琉球近海，變數還很大。至於位在菲東的96W預計在3至4天內掠過菲律賓進入南海，可能會造成台灣10至13日（周日至下周三）水氣增多。

▼菲律賓東方海面的96W為台灣帶來水氣。（圖／翻攝easterlywave）

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds、easterlywave）

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