下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式下周四晚間8時模擬圖顯示（上圖左），颱風範圍觸及台灣的機率約僅30%；最新美國模式模擬的強度則比較強（上圖右），下周三晚間8時進入巴士海峽，向西移動。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬，下周起菲律賓及台灣東方海面有熱帶擾動醞釀，並偏西移動；下周四模擬圖顯示，颱風範圍觸及台灣的機率仍偏低，約僅30%，需持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，全台最高氣溫將升至38度左右，要注意防曬、防中暑。



吳德榮說，周日至下周三各地仍晴朗炎熱，熱帶擾動雲系通過呂宋島進入南海後，南方水氣逐漸北移，大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

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吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬，下周起菲律賓及台灣東方海面有熱帶擾動醞釀，並偏西移動；下周四模擬圖顯示，颱風範圍觸及台灣的機率仍偏低，約僅30%；最新美國模式（GFS）模擬的強度則比較強，下周三晚間8時在巴士海峽，由於各國模式還不一致，顯示不確定性大，需持續觀察。