鄭州暴雨！市區瞬間變汪洋　民眾站車頂避險...底下滾滾洪流

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州今（7）日上午8時起出現強降雨天氣，市區內水位迅速上升，包括主城區在內，短時間瞬間變成一片汪洋，民眾拍下車輛在滾滾洪流中驚險前進，甚至有送外送人員頂著大雨，在水深及膝的路面上行走，險象環生。對此，鄭州氣象台也在午後發佈暴雨橙色預警和中原區的紅色暴雨警戒。

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，8月7日13時20分，鄭州市氣象台發佈中原區暴雨紅色預警信號，受強對流雲團緩慢少動影響，鄭州中原區局部已出現100毫米（公釐，下同）以上的強降水，預計未來3小時內，中原區所轄鄉鎮及街道大部分地區降水持續，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，局部可達150毫米。請注意防範強降雨引發的城市內澇等次生災害。

鄭州7日出現的暴雨來得又急又快，民眾紛紛在微博上傳周遭的淹水情況，讓人看得怵目驚心。透過影片可以發現，鄭州市區部分地區的路面積水已至膝蓋以上，車輛在水中行進時，已經完全看不到輪胎，還有人半身泡在水裡，想要把摩托車牽到安全地帶。

還有民眾拍下水流流速十分迅猛，不少行人差點被沖走，幸好被路過民眾一把拉起，也有部分地區漲水過程迅速，車主只能站在車頂上避免滅頂。

鄭州市防汛抗旱指揮部分析指，本輪降雨過程歷時長、範圍廣，強度大，落區與前期降雨重疊度高，致災風險大，再加上強降雨仍在持續，已經研議將防汛四級應急響應提升至三級。