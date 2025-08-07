　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州暴雨！市區瞬間變汪洋　民眾站車頂避險...底下滾滾洪流

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州今（7）日上午8時起出現強降雨天氣，市區內水位迅速上升，包括主城區在內，短時間瞬間變成一片汪洋，民眾拍下車輛在滾滾洪流中驚險前進，甚至有送外送人員頂著大雨，在水深及膝的路面上行走，險象環生。對此，鄭州氣象台也在午後發佈暴雨橙色預警和中原區的紅色暴雨警戒。

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博）

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，8月7日13時20分，鄭州市氣象台發佈中原區暴雨紅色預警信號，受強對流雲團緩慢少動影響，鄭州中原區局部已出現100毫米（公釐，下同）以上的強降水，預計未來3小時內，中原區所轄鄉鎮及街道大部分地區降水持續，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，局部可達150毫米。請注意防範強降雨引發的城市內澇等次生災害。

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博）

鄭州7日出現的暴雨來得又急又快，民眾紛紛在微博上傳周遭的淹水情況，讓人看得怵目驚心。透過影片可以發現，鄭州市區部分地區的路面積水已至膝蓋以上，車輛在水中行進時，已經完全看不到輪胎，還有人半身泡在水裡，想要把摩托車牽到安全地帶。

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博）

還有民眾拍下水流流速十分迅猛，不少行人差點被沖走，幸好被路過民眾一把拉起，也有部分地區漲水過程迅速，車主只能站在車頂上避免滅頂。

▲鄭州暴雨，市區瞬間汪洋一片。（圖／翻攝微博）

鄭州市防汛抗旱指揮部分析指，本輪降雨過程歷時長、範圍廣，強度大，落區與前期降雨重疊度高，致災風險大，再加上強降雨仍在持續，已經研議將防汛四級應急響應提升至三級。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

淞滬會戰珍貴影像！　日軍曾懸賞15萬美元「追殺華裔攝影師」

「全市大掃除」展現滅蚊決心！　廣東佛山實施愛國衛生運動統一行動

分析：中韓關係矛盾重重　缺乏互信

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事　曾為恆力集團副總裁

夫妻離婚分53隻雞鴨鵝　雞多1隻！法官：煮來吃再離

「搶出口」帶動　陸7月出口年增7.2%、進口年增4.1%

民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面　驚險瞬間火花四濺

阿里巴巴徵7000人　6成為AI相關職位

陸「免費學前教育」再進一步　公幼大班孩童免保育教育費

才開幕3天！廣東「水上樂園」被洪水沖走

才開幕3天！廣東「水上樂園」被洪水沖走

廣東清遠受連日暴雨影響，多地出現洪水災情，其中斥資3000萬元（人民幣，下同）、開業三天的清遠北江水上娛樂運動中心（水上樂園）也被洪水沖走。居民調侃，「開業三天，3000萬元就漂走了。」

鳳山「超大型菇菇」變打卡聖地

鳳山「超大型菇菇」變打卡聖地

廣東洪災多地「道路如滾滾黃河」

廣東洪災多地「道路如滾滾黃河」

深圳暴雨紅色預警　居民：被連環雷炸到失眠

深圳暴雨紅色預警　居民：被連環雷炸到失眠

暴雨搶救農作　彰化青農移動抽水機觸電亡

暴雨搶救農作　彰化青農移動抽水機觸電亡

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

