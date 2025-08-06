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廣東「水上樂園被洪水沖走」！　居民喊：開業3天3000萬漂走了

▲打撈過程。（圖／翻攝自微博）

▲打撈過程。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東清遠受連日暴雨影響，多地出現洪水災情，其中斥資3000萬元（人民幣，下同）、開業三天的清遠北江水上娛樂運動中心（水上樂園）也被洪水沖走。居民調侃，「開業三天，3000萬元就漂走了。」

據《瀟湘晨報》報導，廣東清遠南部、肇慶北部、廣州北部和佛山出現了暴雨到大暴雨，珠江口兩側市縣和汕尾出現了大雨局部暴雨或大暴雨，清遠清新區太平鎮錄得全省最大雨量240.7毫米。

▲被洪水沖走。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣東清遠水上樂園被洪水沖走。（圖／翻攝自微博）

▲部分設施被洪水沖走。（圖／翻攝自微博，上同）

受連日來頻繁的強降雨影響，清遠北江水上娛樂運動中心的水上設施被沖走。根據廣東省政府官網，清遠北江水上娛樂運動中心於8月2日正式投入運營，是廣東省面積最大的內河濱水娛樂運動中心。

一名工作人員6日指出，此次被沖走的是，水上闖關和水上樂園兩個項目，由於前期加固、抗洪工程還在處理中，導致這次洪水來臨時沒能抵抗住，「開業前中心進行了安全測試、安全檢查等，這些都有文件，都是全部通過後我們才開業的，但沒想到降雨量，會達到這麼大的程度。」

▲▼廣東清遠水上樂園才開業三天。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣東清遠水上樂園才開業三天。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣東清遠水上樂園被洪水沖走。（圖／翻攝自微博）

工作人員說道，「這次洪水特別厲害，陸域範圍內況且如此，水面上的肯定受災更嚴重了，也是打得我們措手不及，現在我們所有的航線，已經全面停航了。」

該名工作人員還表示，現在被沖走的水上設施已基本找到，但要回收、打撈的話，還需要具體的實施方案，因為強降雨還沒完全結束，水流比較洶湧，要用船、吊機等設備來打撈，存在一定的困難和安全隱患，不過目前補救的進度已經超過50%了。

廣東省氣象台預計，7日，本輪強降水過程結束，全省西部市縣多雲間陰天，有（雷）陣雨局部大雨，其餘市縣多雲到晴為主；8日，全省大部市縣多雲間晴天，午後局部有（雷）陣雨。

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