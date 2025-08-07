　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強生訪台讓中國跳腳　外交官員揭凱達格蘭論壇挺台訊號成形內幕

▲▼總統賴清德與英國前首相強生握手致意。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲總統賴清德與英國前首相強生握手致意。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

英國前首相強生近日被問及英國是否承認巴勒斯坦和台灣時，指出「兩者有相似之處」，不過根據《蒙特維多國家權利義務公約》，「台灣獲得英國承認的主張更為有力」。此言論立即引發中國不滿，中國駐英大使館6日發表聲明批評強生把台灣問題與巴勒斯坦問題相提並論，是「胡言亂語，荒唐至極」。對此，一名外交官員認為，中方反應恰恰顯示強生訪台釋放的挺台訊號和發言直踩中國痛腳，迫使中國只能再度訴諸「戰狼外交」語言，流於情緒性恐嚇及脅迫，對中國負面的國際形象恐怕只是提油救火。

今年「凱達格蘭論壇」在8月5日舉辦，由英國前首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）兩位重量級貴賓發表專題演講，論壇並邀請來自美國、日本、加拿大、菲律賓、印度、波蘭、斯洛伐克、丹麥等國政要及專家學者共同與談，聚焦民主國家關注的「印太區域安全」、「全社會防衛策略」、「經濟科技與產業外交戰略整合」等主題，在議程設計與講者安排上均別具巧思，加以英、法兩國在內的國際貴賓釋出明確挺台訊號，更強調台灣在全球體系中的關鍵角色，使本屆論壇在社會各界引發熱烈關注與迴響。

一名外交官員表示，「凱達格蘭論壇」與「玉山論壇」為外交部主辦的兩大年度國際論壇，分別與遠景基金會及台灣亞洲交流基金會合辦，今年已分別舉辦至第九屆與第八屆。由於歷屆論壇出席的各國貴賓與政要備受矚目，也是「世界走進台灣」的具體成果展現，外交部長林佳龍對兩論壇高度重視，自籌備初期就多次主持部內會議，親自定案論壇主軸、並擬定「因應中國混合戰」、「海底電纜破壞風險」以及「台灣在全球AI生態系角色」等議題，作為議程設計和貴賓邀請的核心考量，展現台灣在全球關鍵議題上可積極參與並貢獻世界。林佳龍盼論壇從內容規劃到細節執行做足萬全準備，呈現台灣作為「世界的台灣」在區域與全球扮演關鍵角色的實力。

▼外交部長林佳龍帶前英國首相強生（Boris Johnson）參觀台北賓館。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長林佳龍帶前英國首相強生（Boris Johnson）參觀台北賓館。（圖／外交部提供）

該官員指出，近年台灣與G7及印太國家關係持續深化，不僅與美、日、英、法、加等G7國家在價值、安全、經濟與科技等領域互動頻繁，也和菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度等印太國家在雙邊關係上取得實質進展，為凸顯外交工作重點，今年4月起外交部在既有12個邦交國外，大廳新增展示G7及印太地區12國國旗，盼以「總合外交」策略拓展台灣國際空間。

該官員提到，台灣和歐洲地區諸多國家近年互動頻密，尤以英、法兩國關係甚具進展。他並舉例，法國總統馬克宏5月間在「香格里拉對話」公開示警美國及印太國家「若以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣構成風險」，7月份相繼公布的法國「國家戰略報告」及新版「印太戰略」報告均關注台灣及台海安全。而英國則在6月派遣軍艦通過台灣海峽，以行動捍衛台海航行自由，同月公布的英國「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」兩份文件，均重申英國關切台海和平與穩定的堅定立場。林佳龍這次親自拍板力邀強生和戴扈傑參與論壇並發表專題演講，不僅回應並感謝英、法兩國對台灣日益增加的重視，也盼持續深化合作、攜手維護印太區域和平穩定。

強生此次來台期間除發表專題演說，也出席記者會回覆媒體提問，當被問及英國是否承認巴勒斯坦和台灣時，強生指出「兩者有相似之處」，不過根據 1933 年《蒙特維多國家權利義務公約》，「台灣獲得英國承認的主張更為有力」，因為「台灣確實擁有一個公認的政府、控制的邊界及一個真正的民主制度」，但強生也強調，積極尋求單方面改變現狀或要求被承認為獨立國家「並非台灣人民的訴求」，台灣人只要求保有自由民主的國家不受脅迫和威脅。

▼英國前首相強生出席媒體見面會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼英國前首相強生出席媒體見面會。（圖／記者黃國霖攝）

此言論立即引發中國不滿，中國駐英大使館在6日發表聲明批評強生把台灣問題與巴勒斯坦問題相提並論，是「胡言亂語，荒唐至極」，並對強生「不顧中方堅決反對竄訪台灣並發表極不負責任的言論予以強烈譴責」。外交官員指出，中方反應恰恰顯示強生訪台釋放的挺台訊號和發言直踩中國痛腳，迫使中國只能再度訴諸「戰狼外交」語言，流於情緒性恐嚇及脅迫，對中國負面的國際形象恐怕只是提油救火。

強生在記者會上也表示「北京的官方說法是中國可以透過武力統一台灣」，他並示警「若（中國）試圖以武力單方面改變憲法地位，不管對世界、對中國自身都可能導致徹底的災難」。該官員認為，從強生的回答中清楚表達，中國才是試圖破壞台海和平穩定現狀的一方，而台灣人民希望的是保護現狀、和平解決問題，顯示中國作為國際秩序和區域情勢破壞者的形象，更凸顯台灣作為國際社會良善力量的存在。

該官員進一步指出，今年7月初林佳龍出席國際法學會論壇致詞時，提及中國屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，包括長期施壓台灣國際參與、扭曲聯大第2758號決議，並將該決議武器化、聲稱「台灣是中國一部分」等錯誤主張，已引發民主國家警覺，並透過軍艦通過台海、議會通過友台決議等方式反制。

林佳龍當時強調，中華人民共和國從未統治台灣，現狀是「中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬」，對照強生和出席凱達格蘭論壇與會者的發言，可見揭發中國法律戰論述的威權擴張本質和野心，並共同面對「民主台灣」與「獨裁中國」課題，已是國際民主陣營的共識和行動方向。

▼外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」合辦第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）應邀發表專題演講。（圖／外交部提供）

▲▼外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」合辦第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）應邀發表專題演講。（圖／外交部提供）

 
08/06

美國對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農年損15-20％

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%，外銷美國的工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等產業將面臨極大困境，台南蘭花農李蒼裕指出，面對美國20％關稅，台灣蘭農即將面對15-20％損失，以他每年外銷600萬株蝴蝶蘭來說，初估損失約600萬元，目前正協調報價，看能否儘量減少損失。

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓　強調深化民主團結

國台辦批賴清德以武謀獨　外交部發聲了

川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

強生外交部凱達格蘭論壇巴勒斯坦台灣英國中國林佳龍

