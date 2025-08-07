美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

記者林東良／台南報導

美國對等關稅預計8月7日起實施，台灣暫時性關稅稅率為20%，外銷美國的工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等產業將面臨極大困境，台南蘭花農李蒼裕指出，面對美國20％關稅，台灣蘭農即將面對15-20％損失，以他每年外銷600萬株蝴蝶蘭來說，初估損失約600萬元，目前正協調報價，看能否儘量減少損失。

▲台南蘭花農李蒼裕指出，美國是台灣最大的出口市場，扣20%關稅，利潤就被吃光了。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月7日起美對台灣暫時性關稅稅率為20%，亞洲鄰近國家中，日本、韓國最新稅率為15%，泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓則為19%，台灣與越南相同為20%，印度則為25%，行政院指出，對我國工具機、塑膠產業及蝴蝶蘭等則將受到競爭對手挑戰。

台南蘭花農李蒼裕指出，美國關稅調高一定有影響，美國是台灣最大的出口市場，蘭花本來的利潤都只有5%至10%。「你扣一個20%關稅，以現在價錢扣關稅利潤就被吃光了，沒有利潤可言，所以我們現在針對這個關稅部分，要跟美國客戶去做協調，不可能全部都台灣吸收，也不可能讓美國的客戶全部吸收，大家一定要做固定分攤的比例，所以報價就會從每株美金4元，降為3.6元。」

李蒼裕說，他認為今年美國的市場最少會減15%至20%，台灣每年出口到美國有2千多萬株蘭花，今年能賣到2千萬株就不錯了。而且台灣不能做「洗產地」的事，因洗產地對台灣反而成本更高，且台灣如果要做洗產地，因附近的國家除大陸以外，也沒有什麼國家有那麼大的產量外銷美國，所以洗產地對台灣來講完全是沒有機會的。而且台灣產業經過洗產地以後，以大陸50%關稅還超過台灣的20%關稅，洗產地根本不可行。

李蒼裕表示，「美國關稅調高成20%，對台灣蘭農而言，應該會損失超過10%左右，以1株4美元，出口美國1個貨櫃2萬株來算，本來是8萬塊美金的，現在減10%，就損失8千塊美金，換算成新台幣就20幾萬了，這樣公司1年30個貨櫃好了，30個貨櫃1年就損失6百萬元，這樣是不是影響很大？」