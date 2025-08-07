國台辦批賴清德頑固堅持台獨以武謀獨　外交部：中共從未統治台灣

▲總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國台辦發言人朱鳳蓮批評我國總統賴清德在「凱達格蘭論壇」致詞內容，頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線。對此，外交部發言人蕭光偉今（7日）嚴厲譴責，國台辦說法惡意顛倒是非，扭曲事實，貶抑台灣主權地位。蕭光偉也重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣。

國台辦發言人朱鳳蓮6日晚間批評，賴清德在講話中頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

外交部發言人蕭光偉今日回應，國台辦錯誤說法是惡意顛倒是非，扭曲事實，貶抑台灣主權地位，外交部予以嚴厲譴責。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

蕭光偉指出，國際社會向來甚為關注台海和平，對中國的挑釁行徑，尤其是近年來持續在台灣周圍進行大規模軍事演習深表關切。這類日益頻繁且有害穩定的活動升高兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮，中國政府才是其所謂「麻煩製造者」。

蕭光偉強調，政府將全力捍衛我國主權，堅定捍衛民主自由價值，同時持續與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。