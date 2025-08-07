林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓　強調深化民主團結、強化印太安全

▲外交部長林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」合辦第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」已於5日傍晚圓滿閉幕。外交部長林佳龍也於同日晚間設宴款待包括強生及戴扈傑在內的貴賓，感謝他們出席凱達格蘭論壇、分享觀點與見解，共同為促進印太和平與安全貢獻智慧。他強調，台灣面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。

本屆論壇由總統賴清德蒞臨開幕式致詞，並邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）發表專題演講。全日3場次論壇邀請相關區域國家的政要與學者專家聚焦討論印太安全情勢、混合戰與全社會防衛韌性，以及經濟、科技及產業外交對國際政治的影響等議題。現場共計約300人與會，互動熱絡。各線上直播平台也有約20,000人同步收看，共襄盛舉。

強生在專題演講中高度讚揚台灣的民主、自由與科技成就，並指出中國正試圖逼迫台灣屈服，而此種侵略性舉措是一大錯誤。他呼籲各國與台灣站在一起，不要屈服在北京的壓力下，同時感謝台灣的勇氣，在困難和危險之際捍衛自由，台灣擁有英國的支持。

戴扈傑在下午的專題演講，強調台灣對全球穩定及經濟的戰略重要性，主張捍衛航行自由，加強與台灣等民主國家的聯繫，對抗假訊息，並呼籲歐盟增強與台灣的經濟聯繫、氣候合作，以及支持台灣加入國際組織，同時敦促各國採取集體行動，以維護基於規則的國際秩序，共同對抗威權威脅。

外交部長林佳龍同日晚間設宴款待包括強生及戴扈傑在內的貴賓，感謝他們出席凱達格蘭論壇、分享觀點與見解，共同為促進印太和平與安全貢獻智慧。林佳龍指出，強生在論壇中呼籲國際社會支持台灣，正視中國對自由構成的威脅，展現民主夥伴的團結行動；戴扈傑則強調，各國應加強歐盟與台灣在經濟與氣候領域的合作，並支持台灣參與國際組織。

林佳龍在閉幕晚宴致詞時表示，外交部秉持賴清德所提出的「和平四大支柱行動方案」精神，透過「總合外交」政策深化與民主夥伴的連結，並善用台灣在科技力與製造力方面的優勢，朝成為全球「中等強國」的目標邁進。台灣位處抵禦威權擴張的第一線，面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。

林佳龍並以日前率團訪問友邦巴拉圭為例，說明台灣與巴國透過投資、教育與科技等多領域合作，鞏固雙邊邦誼，並共同開創未來願景。同樣地，台灣也持續與帛琉、瓜地馬拉等邦交國深化合作，展現台灣作為全球共同進步積極參與者的角色。

展望未來，林佳龍強調，台灣將持續與全球民主夥伴攜手並肩，維護以規則為基礎的國際秩序。他相信，唯有民主陣營的團結合作，才能有效抵禦威權滲透；唯有持續對話與善意溝通，方能創造和平契機。

▼英國前首相強生（中）、外交部長林佳龍（左二）、遠景基金會董事長陳唐山（右二）、外交部政務次長吳志中（左一）、遠景基金會執行長賴怡忠（右一）合影。（圖／外交部提供）

▼外交部長林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）