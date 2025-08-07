　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

▲▼美國總統川普將向對美進口半導體課徵100%關稅。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

美國國務院前幕僚惠頓（Christian Whiton）日前發表一篇名為「台灣何以失去川普」的評論文章，批評台灣政府的對美關係，並抨擊副總統蕭美琴；國民黨立委王鴻薇7日提出質疑，疑惑總統府為何不反駁。對此，政府人士表示，外交部在例行記者會上已有回應，評論時政不經查證，惡意指涉不是笨就是壞。

王鴻薇7日提到美國國務院前外交顧問惠頓所撰的「台灣如何失去川普？」一文，提及賴清德一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬元聘請親川普公司，反而讓台灣失去川普的支持。

王鴻薇說，惠頓甚至直指賴清德被羞辱地拒絕過境美國，又批評副總統蕭美琴，這一切太令人憤怒，太讓人為賴清德，蕭美琴抱屈，這一定是假訊息，甚至不排除是中國從中運作破壞台美關係。她認為，針對這類破壞台美關係的錯假訊息，賴清德必須嚴正駁斥，否則弄假成真，傷害台美之間感情。

王鴻薇質疑，到目前為止，總統府或外交部居然都沒有針對惠頓的說法提出駁斥，會讓人以為賴清德或外交部竟然都默認了這些極為難堪的情事。

對此，一位政府人士表示，外交部在例行記者會上已有公開回應。外交部表示，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎，台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作。

外交部表示，我國駐美國代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作，相關合作是基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持。此作法歷經各屆政府，行之有年。

外交部也強調，駐美國代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整，類此合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館、企業均常藉此協助推動相關工作。

政府人士說，該篇文章是美國8月4日時間刊登，8月5日上午外交部隨即公開回應，沒有所謂迴避的問題。該人士說，惡意指涉不是笨就是壞，顯見根本是外交門外漢。

事實上，該文的作者惠頓，被部分媒體稱為「川普核心幕僚」，但他是在2016年川普當選後，在葉望輝介紹下，成為國務院的外交顧問；不過，後來他與葉望輝鬧翻，也多次公開批評川普，短短一年就離開川普政府。值得注意的是，川普的第二任期，並未邀請惠頓進入政府服務。

針對惠頓批評蕭美琴在擔任駐美代表期間，跟左派走得太近，被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子一事。其實，川普政府現任的國務卿魯比歐，跟蕭美琴是好友，互動非常頻繁，而且多位現任川普政府官員，也都與蕭美琴交好。

值得玩味的是，惠頓過去其實是民進黨政府所聘用的公關，但後來在工作上出現問題而解約，解約的時間點，正好就是蕭美琴擔任代表時期。

華府知名智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）也在X平台推文表示，惠頓聲稱蕭美琴與民進黨是「左派」，並支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。他認為，此一說法可能會受到包含在美國國會內的大多數台灣盟友質疑。

葛來儀表示，蕭美琴身為台灣駐華府代表，與共和黨國會議員的接觸時間，與惠頓所說的「人權產業複合體」（the human rights industrial complex）接觸時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。

08/06 全台詐欺最新數據

