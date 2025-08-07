　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4男2女性愛直播！泰豪華泳池「全裸激戰」極樂群交趴　觀眾嗨抖內

▲▼「極樂雜交趴」全程直播！4男2女全裸激戰。（圖／翻攝自khaosod）

▲4名中國籍男子在芭達雅租下高級泳池別墅，進行群交趴性愛直播，當即遭警方破獲。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國警方深夜破獲一起跨國直播色情案件，並鎖定來自中國的犯罪集團。4名中國籍嫌犯與2名寮國女子將芭達雅市中心一間豪華泳池別墅當作攝影棚，大開群交趴，並透過中國平台進行情色直播，收取觀眾抖內。不僅如此，觀眾還可以支付額外費用，要求女演員做出指定行為。警方目前已經逮捕6名涉案人士。

根據khaosod報導，泰國移民警察第3分局掌握情報後進行長期追查，最終確認直播據點位於芭達雅市的一棟高級泳池別墅內，7日晚間出動調查隊突襲現場，當場逮捕多名涉案人士。

警方逮捕了4名中國籍男子，分別是48歲的阿宏、43歲的阿西、53歲的阿彭以及另外一名姓名與年齡不明的男子。此外也逮捕了2名寮國女子，分別為26歲與24歲。而警方在現場還查獲大量情趣用品、保險套、手機、錄音設備與直播用燈具等設備，證據確鑿。

根據初步調查，2名寮國女子每次直播可獲得3000泰銖（約新台幣2765元）酬勞。而這場非法直播不僅涉及性交易，還牽涉跨境色情產業鏈。警方表示，該集團利用網路平台牟利，背後已有組織性運作，並以外籍人士作為掩護，手法相當專業。警方指出，性愛直播的觀眾主要是華人。

警方目前已依3項罪名將6名嫌犯移送當地警局處理，包含「以營利為目的製作與傳播猥褻影像或內容」、「參與、販售、出租或公開展示色情物品」，以及「輸入猥褻資訊至可被大眾存取的電腦系統」等重罪，依法究辦。

08/06 全台詐欺最新數據

《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

關鍵字：

泰國警方色情案中國籍東南亞要聞

