緬甸代理總統敏瑞病逝！享壽74歲　軍方證實將舉行國葬

▲緬甸代理總統敏瑞病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸軍政府今（7）日證實，曾在2021年政變後接任代理總統的敏瑞（Myint Swe），因長期患病，最終於上午8時28分病逝，享壽74歲。敏瑞去年7月起因健康惡化請假，由軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）代行總統職權。他的喪禮將以國葬規格舉行，具體日期尚未公布。

根據《美聯社》、《路透社》，緬甸軍方與國營媒體發布消息，指出敏瑞日前病情惡化，自7月24日起進入首都奈比多軍方醫院加護病房，出現體重驟減、食慾不振、發燒與認知能力下降等症狀。官方早在2023年7月就曾宣布，敏瑞患有神經系統疾病與周邊神經病變，甚至無法正常進食，當時即委由敏昂萊代理其職務。

敏瑞在2021年2月1日軍方發動政變、逮捕總統溫敏（Win Myint）與實際領導人翁山蘇姬後，依憲法以副總統身分接任代理總統。雖然溫敏當時並未辭職或喪失行使職權能力，使得此舉引發外界質疑合法性。然而，敏瑞的任命導致軍方得以召開國防與安全委員會，宣布全國進入緊急狀態，並將政權移交給總司令敏昂萊。

敏瑞實際在職期間並無實權，僅象徵性簽署延長緊急狀態等命令，實際國政由敏昂萊掌控。直到本月，敏昂萊宣稱結束緊急狀態，計畫在12月舉行大選，將權力形式上從軍方總司令轉交回總統職位，但由於敏昂萊本身即為現任總統，實際上仍掌政局。

敏瑞為前軍方高層，曾是2007年「番紅花革命」期間鎮壓示威的關鍵角色，當時他擔任仰光地區軍區司令，後升任仰光首席部長。他與前軍政府領導人丹瑞（Than Shwe）關係密切，也曾在2002年參與逮捕前獨裁者奈溫家族成員、2004年主導逮捕前總理欽紐（Khin Nyunt），並接掌軍情系統。

雖在國際間知名度不高，敏瑞在緬甸政壇與軍方體系中卻擁有關鍵影響力。2021年政變後，美國財政部將他列入制裁名單。他生前育有一子一女，與妻子一同留居緬甸。

目前，軍方尚未公布敏瑞國葬的具體時程，而外界對12月大選的合法性與實質意義也持續質疑，聯合國專家曾直言該選舉為軍方為延續統治所設的「騙局」。