一點就中招！交通罰單詐騙手法曝　屏東警提醒：民眾勿輕信簡訊

▲屏警呼籲民眾勿輕信簡訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙集團近來利用假冒交通違規罰單名義，透過簡訊向民眾發送可疑連結，誘使點擊後進入偽冒政府機關網站，並要求輸入信用卡號碼等敏感資料，造成許多民眾個人資料外洩和財物損失。此類詐騙手法日益猖獗，令人堪憂。為防止民眾受騙，屏東縣政府警察局交通隊呼籲大家警惕此類詐騙行為。

縣警局交通隊說明，屏東地區也曾發生此類型詐騙案件，這些詐騙簡訊通常會偽裝成交通罰單通知，並要求受害者點擊其中的超連結，進而將受害者引導至看似政府機關的偽造網站。這些網站設計精巧，幾乎與官方網站無異，但其實是詐騙分子所設。當民眾在網站上輸入信用卡等敏感資料後，詐騙集團便可輕易竊取財物，並造成財產損失及身分信息外洩。

交通隊也澄清，目前所有交通違規舉發單均為紙本形式，且透過掛號郵寄送達。「絕無透過簡訊通知或附帶任何網頁連結的機制」。同時也特別提醒，如果民眾接獲聲稱為「交通罰單通知」的簡訊，應該提高警覺，審慎辨識訊息的真偽，切勿隨便點擊其中不明的連結或依指示提供個人資料，以免誤入詐騙陷阱、造成個資外洩與財務損失。若接獲疑似交通罰單相關簡訊，建議立即撥打交通警察隊（08-7533110）或屏東監理站（08-7666733）進行確認，以正確管道保障自身權益。

警察局長甘炎民表示，詐騙手法日新月異，詐騙類型越來越多變且複雜。他提醒民眾，遇到各種可疑簡訊或通知時，一定要反覆查證，與親朋好友討論，避免輕信不明來源的訊息。此外，呼籲大家將這些警示訊息分享給周圍的人，提升社會防詐意識，共同抵制詐騙風險。