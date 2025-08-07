爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　旁聽柯粉又哭又笑

▲柯文哲今（7日）到台北地院出庭，情緒暴走痛罵檢方並嗆聲總統賴清德。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案仍在押的柯文哲，今（7）日被提訊到台北地院出庭，卻在第1次休庭10分鐘期間大暴走，飆罵檢察官「不要臉」、嗆聲總統賴清德「我絕對不會投降」，旁聽的柯妻陳佩琪與多位柯粉哭成一片，等候繼續作證的證人李得全，尷尬呆坐證人席全程目睹，柯的「心靈秘書」黃心緗，以近乎高跪姿趨前緊盯柯一舉一動，狀似非常關心。

柯文哲是今天唯一到庭被告，上午傳喚柯任台北市長時的市府副秘書長李得全，李證詞對柯有利，包括2020年簽核京華城爭取容積獎勵的「方案四」送公告公展簽呈，過程並沒違法，他加註意見是提醒參考全市一致性規定，最後仍須送都委會審議，柯未對他有任何指示。

合議庭照慣例在開庭每隔50分鐘到1小時休庭1次，上午10點27分第1次休庭，先前柯都會被帶回候審室短暫休息，但今天上午第1次休庭，柯留在庭內與律師團討論，突然把厚厚一疊卷證資料摔在桌上，脫口一聲「X！」開始暴走。

▲柯文哲妻子陳佩琪7日到台北地院旁聽丈夫開庭，遠遠張望囚車抵達，數度拭淚。（圖／記者黃哲民翻攝）

他大罵檢察官「你們怎麼可以編故事」、「每次都說我害人」、「叫林俊言（本案起訴檢察官）出來」、「幹這種事情有沒有良心！不要臉！」、「逼死彭振聲太太」。

柯說自己已被關12個月，但「我有做錯什麼事嗎？」批檢察官「你們有本事，就去辦鏡新聞，你們敢嗎？唾面自乾！」

柯文哲強調李得全作證講得很清楚，「我批示要一切依法處理，（京華城陳情案）送研議後，我根本就不曉得（進度），我根本沒有貪污！你們還要一直辦下去是嗎？」

柯罕見大動作釋放怒氣，感染留在法庭內等候旁聽的柯粉們哭成一片，柯妻陳佩琪更哭倒在旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦～」現任台灣民眾黨主席黃國昌等幹部面色凝重，李得全尷尬呆坐在證人席上，全程目睹柯發飆。

柯文哲火力全開，質問檢察官「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」

柯粉們被逗樂、鬨笑出聲。柯不理會法警們安撫勸說，換成揶揄口吻，說7月26日通過罷免考驗的24位藍營立委，應該送台北地檢署「惠我良多」的匾額，狠虧檢方「要不是你們，大罷免會有這樣的結果嗎？不然去問游盈隆做民調！」此話一出，又逗笑柯粉們。

柯文哲轉頭看向旁聽席，表示這些人跟他在台北市府工作8年，有的人可能只有6、7年，「柯文哲是會圖利貪污的人嗎？」多位柯粉齊聲回答「你不會！」還有1名柯粉站起來，大聲說「柯P！我認識你1X年，你...」立刻被法警打斷。

柯文哲情緒沸騰起來，順手將剛喝一口還沒蓋上瓶蓋的水瓶，猛地摔在桌上，揚起一片水霧，怒吼「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」他連講2次，再補1句「把國家搞成這樣子！」

3位辯護律師淡定擦拭頭臉與文件上的水珠，沒阻止柯文哲激情輸出，柯沉聲說京華城案不是不能討論，「但是為什麼一定要牽扯柯文哲！為什麼要羅織柯文哲的罪名！」

▲柯文哲擔任台北市長期間的隨行秘書黃心緗 。（資料照／記者劉昌松攝）

被稱為柯文哲「解語花」、「心靈秘書」的黃心緗，此時在旁聽席座位間的走道上，以近乎高跪姿趨前緊盯柯文哲一舉一動，狀似非常關心。

合議庭3位法官因故在上午10點49分才入庭，等於讓柯文哲盡情發洩約20分鐘，審判長被法警告知休庭期間突發狀況，聽完神情凝重，柯文哲迫不及待拿起麥克風說「我要跟法官講...」，法官立刻制止，林俊廷表示因柯失控狀況，影響檢方執行職務，請再度休庭10分鐘，柯的辯護律師鄭深元反對，表示彭振聲妻子猝逝當天，檢方也沒要求休庭。

審判長諭知等證人詰問程序結束後，再來處理休庭期間的突發狀況。