勾結詐團洩漏個資！貪警收現金、賓士　二審重判11年半

台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，疑似勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，洩漏個資以及警方查緝資料，並收受現金、賓士等，價值超過500萬元。案發後葉男遭停職並遭起訴，一審將他重判，案經上訴，「藍道」向高院法官求情，希望刑度都加在他身上，但高院不買帳，二審仍將葉男重判有期徒刑11年6月。

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人命，一二審均將杜男以及其餘2名共犯，重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件目前上訴最高法院審理中。本案為案外案，檢警追查期間，發現杜男與時任寧夏路派出所所長葉育忻有多次通聯記錄，深入調查後，赫然發現2人間有不法往來。檢警收網，將葉男逮捕，聲請羈押獲准。全案於2023年間提起公訴。

一審法院審理時，葉男否認貪污、也否認非法利用個資罪，僅承認行使偽造公文書、洗錢、洩漏國防以外秘密罪。他說，與杜男認識約1、2年，見他涉案後又改過自新，再加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，答應杜男的請求。但他羈押期間看到杜男犯下多起詐欺案件，甚至還牽扯人命，讓自己深感懊悔。一審法院認定葉男收賄現金、賓士車，價值共529萬元，因此依照「違背職務收賄罪」判12年6個月、「洗錢罪」判1年、「行使偽造公文書罪」判1年2個月，且其不法所得也遭沒收。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，提訊在押的杜男作證。杜男一肩扛下，試圖為葉男說情，稱行賄的金額不高，前前後後加總約50萬元；賓士車是免費贈送，沒有對價；至於額外的金錢都是拿來對毒販「釣魚」，事後均有歸還。因此杜男還向法官說「刑度加在我身上」。

但合議庭法官顯然不買帳，全案於7日宣判，高院依照「違背職務收賄罪」將葉男判刑11年6月、褫奪公權5年，「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」仍判刑1年2月；杜男則被依「行賄罪」判刑2年8月，可上訴。