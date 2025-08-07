　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勾結詐團洩漏個資！貪警收現金、賓士　二審重判11年半

▲▼ 葉育忻 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，疑似勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，洩漏個資以及警方查緝資料，並收受現金、賓士等，價值超過500萬元。案發後葉男遭停職並遭起訴，一審將他重判，案經上訴，「藍道」向高院法官求情，希望刑度都加在他身上，但高院不買帳，二審仍將葉男重判有期徒刑11年6月。

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人命，一二審均將杜男以及其餘2名共犯，重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件目前上訴最高法院審理中。本案為案外案，檢警追查期間，發現杜男與時任寧夏路派出所所長葉育忻有多次通聯記錄，深入調查後，赫然發現2人間有不法往來。檢警收網，將葉男逮捕，聲請羈押獲准。全案於2023年間提起公訴。

一審法院審理時，葉男否認貪污、也否認非法利用個資罪，僅承認行使偽造公文書、洗錢、洩漏國防以外秘密罪。他說，與杜男認識約1、2年，見他涉案後又改過自新，再加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，答應杜男的請求。但他羈押期間看到杜男犯下多起詐欺案件，甚至還牽扯人命，讓自己深感懊悔。一審法院認定葉男收賄現金、賓士車，價值共529萬元，因此依照「違背職務收賄罪」判12年6個月、「洗錢罪」判1年、「行使偽造公文書罪」判1年2個月，且其不法所得也遭沒收。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，提訊在押的杜男作證。杜男一肩扛下，試圖為葉男說情，稱行賄的金額不高，前前後後加總約50萬元；賓士車是免費贈送，沒有對價；至於額外的金錢都是拿來對毒販「釣魚」，事後均有歸還。因此杜男還向法官說「刑度加在我身上」。

但合議庭法官顯然不買帳，全案於7日宣判，高院依照「違背職務收賄罪」將葉男判刑11年6月、褫奪公權5年，「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」仍判刑1年2月；杜男則被依「行賄罪」判刑2年8月，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狂罵變美積電　一票人改口「還好台積電提前佈局」
新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人
工廠大火！隔壁14頭豬慘成烤乳豬　老闆下場曝
快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光
減重手術2死！　網紅醫遭處分停業2月
台南猴突翹孤輪！後座辣妹「美尻重摔」　痛到爬不起來
一隻阿圓沖繩脫了！　跪坐「倒出超兇上圍」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

國5坪林段緩衝車遭撞！依賴輔助駕駛釀禍　車頭爛毀慘狀曝

檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角　竊取高科技機密技術

勾結詐團洩漏個資！貪警收現金、賓士　二審重判11年半

涼亭變賭場！東港警逮11人搜出賭具+賭金　「資深玩家」超無奈

熱壓機空轉釀火警！害隔壁14頭豬慘成烤乳豬　粗心老闆下場曝

減重手術10天2死！高雄網紅醫私收病患顧問費　遭處分停業2月

機車沒違停卻被警察貼「白單」　發現寫「逕行宣導」鬆一口氣

快訊／北市石牌國中前「轎車衝人行道撞燈柱」　疑又是高齡駕駛

宜蘭婦與夫吵架離家　情人灣徘徊後失蹤！消防、海巡擴大搜尋

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

國5坪林段緩衝車遭撞！依賴輔助駕駛釀禍　車頭爛毀慘狀曝

檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角　竊取高科技機密技術

勾結詐團洩漏個資！貪警收現金、賓士　二審重判11年半

涼亭變賭場！東港警逮11人搜出賭具+賭金　「資深玩家」超無奈

熱壓機空轉釀火警！害隔壁14頭豬慘成烤乳豬　粗心老闆下場曝

減重手術10天2死！高雄網紅醫私收病患顧問費　遭處分停業2月

機車沒違停卻被警察貼「白單」　發現寫「逕行宣導」鬆一口氣

快訊／北市石牌國中前「轎車衝人行道撞燈柱」　疑又是高齡駕駛

宜蘭婦與夫吵架離家　情人灣徘徊後失蹤！消防、海巡擴大搜尋

威剛7月營收42.61億元、年增近4成　連4月創同期新高

老屋裝潢該找誰「統包、設計公司？」　一票人狂推這選項

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金鏞情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

台積電洩密「內鬼工程師」起底　主管也是台大畢業

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

新北婦買8塔位被拒認　怒告龍巖勝訴

花蓮自小客暴衝！夫婦才下車就被撞1死1傷

更多熱門

相關新聞

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

為深化司法透明與教育現場的法律素養，台南地方法院6日與台南市教育局攜手舉辦「逗陣繞法院」活動，邀集70多名教育行政人員參與，針對校園綠能政策推動中常見的法律議題進行專題講座、實務座談及法院導覽，建立司法與教育溝通橋樑。

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

高雄型男同志主廚假殉情真殺人　無期徒刑定讞

高雄型男同志主廚假殉情真殺人　無期徒刑定讞

關鍵字：

法律人權警察收賄詐騙集團藍道二審貪警高等法院貪污賓士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面