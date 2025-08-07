　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方　嗆賴清德：絕對不投降

▲▼柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（7日）到台北地院出庭，情緒大爆發，嗆聲總統賴清德「我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（7日）審理京華城案，涉案仍在押的柯文哲上午在休庭期間突然爆粗口「X！」痛罵檢察官羅織罪名、逼死彭振聲的太太，「你們有沒有良心！不要臉！」柯更摔水瓶怒吼「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」

突如其來的一幕，逼哭留在法庭內旁聽的柯粉，柯妻陳佩琪更哭倒在旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦～」現任台灣民眾黨主席黃國昌等幹部面色凝重，全程目睹柯發飆，柯大喊「柯文哲是會圖利貪污的人嗎？」多位柯粉齊聲回答「你不會！」

柯文哲火力全開，質問檢察官「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」

合議庭重新入庭時，法官們還搞不清楚狀況，柯文哲迫不及待拿起麥克風說「我要跟法官講...」，法官立刻制止，詢問法警得知大致狀況，檢方表示因柯文哲失控狀況，影響檢方執行職務，希望再度休庭10分鐘，柯文哲的辯護律師鄭深元反對，表示彭振聲妻子猝逝當天，檢方也沒要求休庭。

審判長諭知等證人詰問程序結束後，再來處理休庭期間的突發狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

真命天女太幸運助抽中百萬名錶？　他慘噴32.6萬還被告

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　旁聽柯粉又哭又笑

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！失控暴衝猛撞　無辜婦壓車底慘死

8樓住戶玻璃被射裂「慘成蜘蛛網」　警：空氣槍或強力彈弓幹的

金門2鎮代超荒唐！酒後衝突賓士撞BMW　被砍辯「只是吵架」起訴

超衰！大榮貨運轉彎撞倒燈桿　對向新竹物流車遭砸中

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事　檢調查金流追藏鏡人

惡夫妻把閨蜜關儲藏室當奴隸！不配合就淋熱水　人快死了丟包路邊

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方　嗆賴清德：絕對不投降

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

真命天女太幸運助抽中百萬名錶？　他慘噴32.6萬還被告

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　旁聽柯粉又哭又笑

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！失控暴衝猛撞　無辜婦壓車底慘死

8樓住戶玻璃被射裂「慘成蜘蛛網」　警：空氣槍或強力彈弓幹的

金門2鎮代超荒唐！酒後衝突賓士撞BMW　被砍辯「只是吵架」起訴

超衰！大榮貨運轉彎撞倒燈桿　對向新竹物流車遭砸中

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事　檢調查金流追藏鏡人

惡夫妻把閨蜜關儲藏室當奴隸！不配合就淋熱水　人快死了丟包路邊

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方　嗆賴清德：絕對不投降

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

人腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

台積電洩密「內鬼工程師」起底　主管也是台大畢業

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

嘉義妻拿刀殺害老公　遭羈押禁見

花蓮自小客暴衝！夫婦才下車就被撞1死1傷

新北婦買8塔位被拒認　怒告龍巖勝訴

新北男高樓墜落　雙腿變形無呼吸心跳

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

更多熱門

相關新聞

陳佩琪嗆道歉沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

陳佩琪嗆道歉沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

民眾黨前主席柯文哲自訴妨害名譽，台北市議員鍾小平昨天與其當庭和解結案。不過，柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，柯文哲展現政治家的高度，沒想到鍾小平立刻變臉，直接說考慮藍白合才願意道歉，「藍白合才道歉？那不用了，我陳佩琪再告一次！」鍾小平對此僅簡短回應，「尊重她。」

京華城案今開庭！黃國昌不滿2週沒開庭　續押柯文哲理由何在

京華城案今開庭！黃國昌不滿2週沒開庭　續押柯文哲理由何在

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

京華城案今傳黃珊珊　查「威京小沈」給了什麼

京華城案今傳黃珊珊　查「威京小沈」給了什麼

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

關鍵字：

京華城貪污柯文哲賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面