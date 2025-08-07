「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方　嗆賴清德：絕對不投降

▲柯文哲今（7日）到台北地院出庭，情緒大爆發，嗆聲總統賴清德「我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（7日）審理京華城案，涉案仍在押的柯文哲上午在休庭期間突然爆粗口「X！」痛罵檢察官羅織罪名、逼死彭振聲的太太，「你們有沒有良心！不要臉！」柯更摔水瓶怒吼「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」

突如其來的一幕，逼哭留在法庭內旁聽的柯粉，柯妻陳佩琪更哭倒在旁人懷裡，哽咽喊著「你（柯）回來啦～」現任台灣民眾黨主席黃國昌等幹部面色凝重，全程目睹柯發飆，柯大喊「柯文哲是會圖利貪污的人嗎？」多位柯粉齊聲回答「你不會！」

柯文哲火力全開，質問檢察官「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，罵「X！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」

合議庭重新入庭時，法官們還搞不清楚狀況，柯文哲迫不及待拿起麥克風說「我要跟法官講...」，法官立刻制止，詢問法警得知大致狀況，檢方表示因柯文哲失控狀況，影響檢方執行職務，希望再度休庭10分鐘，柯文哲的辯護律師鄭深元反對，表示彭振聲妻子猝逝當天，檢方也沒要求休庭。

審判長諭知等證人詰問程序結束後，再來處理休庭期間的突發狀況。