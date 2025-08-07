　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

▲▼ 北院審理京華城案，柯文哲、應曉薇提訊。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

因涉京華城等案仍在押的柯文哲，今（7日）被提訊到台北地院出庭，卻在第1次休庭10分鐘期間大暴走，飆罵檢察官「不要臉」、嗆聲總統賴清德「我絕對不會投降」。根據柯文哲臉書，柯文哲在休庭期間甚至點名北檢，「大罷免大失敗，你們也有責任」，看游盈隆民調就知道，那些國民黨的立委應該集資做一面匾額送來北檢給你們，上面寫「惠我良多」。

柯文哲臉書指出，今日開庭傳喚的證人是台北市前副秘書長李得全，李清楚證稱京華城案是「依法」送件、公展、再到都委會審議，跟檢察官起訴書內容寫的又不一樣了。

柯文哲臉書提到，10點30分法官宣布休庭，柯P則坐在法庭裡繼續閱讀卷宗，看著看著，突然他站起來拿起麥克風對檢察官大罵，「你們每天這樣亂編故事，不羞恥嗎？林俊廷（檢察官）去當網軍就好」。

柯文哲越講越憤怒，繼續質問檢察官，「你們到底有沒有羞恥心？我被關了11個月，現在還在討論那一條法令違法，我是會圖利貪污的人嗎？我一輩子當外科醫生都在救人，你們都在想怎麼編故事害人，怎麼可以這樣？不覺得羞恥嗎？就是硬要羅織柯文哲罪名！」

柯文哲說，「你們要想想看，十年後台灣會怎麼看這個案子，你們看卷宗就知道，送研議之後我就沒有在管京華城了，檢察官硬要編故事把柯文哲關起來，你們去叫林俊言出來，我跟他對打，難道這樣亂搞就可以升官？」柯甚至還手指旁聽席，稱這些人都跟他在台北市政府工作，「我是會貪污的人嗎！」

「我被關了十一個月，我有做什麼錯事嗎？你們到底有沒有良心？」柯文哲說，北檢有本事去處理鏡週刊嗎？有本事把一個小草收押2個月，中華民國司法可以這樣搞嗎？去看看邱佩琳的證詞，要不要把裴偉抓起來？有本事處理鏡新聞嗎？放任鏡新聞這樣搞，台灣人民怎麼會相信司法，「彭振聲的太太就是被你們害死的，台灣司法這麼脆弱是你們搞的，你們唾面自乾！」

柯文哲甚至還說，「大罷免大失敗，你們也有責任」，看游盈隆民調就知道，那些國民黨的立委應該集資做一面匾額送來北檢給你們，上面寫惠我良多。

最後，柯文哲說，「我過去當外科醫生都在救人，你們怎麼每天編故事害人？ 賴清德在幹什麼？把一個國家搞得四分五裂」、「你們回去告訴賴清德，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」

08/06 全台詐欺最新數據

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議。但召委、民進黨立委沈伯洋會後表示，部分藍白委以「應公開」為由，連機密文件都沒看便離開，放棄監督權利，而民進黨國防外交委員，全員到齊。對此，國民黨立委徐巧芯回擊，不要胡說八道，自己是第一個質詢的，「我全程都在，仔細閱讀資料，認真質詢也沒有洩密，請不要只說民進黨都在，國民黨也有人」。

