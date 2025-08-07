川普關稅「海撈1000億美元」要用在哪？CNN揭可能流向

▲美國總統川普對全球多國開徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對全球多國開徵關稅，根據美國財政部數據，光是7月就進帳近300億美元關稅收益（新台幣約9000億元），比去年同期暴漲242%，過去4個月總關稅收入已經來到1000億美元（新台幣約3兆元）。CNN報導，那麼這筆錢究竟會流向何處？其中一種可能是拿來填補財政赤字。

針對關稅收入的運用，總統川普曾提出2種想法，一是償還政府債務，二是向美國民眾發放「關稅退稅支票」（tariff rebate checks）。CNN指出，這兩種情況截至目前都還沒有發生。

不過報導提及，美國政府透過稅收以及關稅取得的資金，都會投入財政部管理的一般基金，用於政府各類支出，當收入不足以彌補支出的時候，也就是出現預算赤字的情況時，美國政府就會借錢來彌補差額。

如今美國政府債務已突破36兆美元大關且持續攀升。CNN指出，儘管關稅收入並不足以彌補政府1.4兆美元的年度預算赤字，但有助其縮減，這也代表政府不必像沒有關稅收入時借那麼多錢。德意志銀行資深經濟學家布雷特萊恩（Brett Ryan）認為，關稅收入沒有更好的用途了。

儘管關稅收入可能有助改善美國政府財政狀況，但仍有代價。大多數企業選擇自行吸收漲價成本，但也有部分公司預告商品即將漲價。其他調查顯示，關稅相關的不確定性讓許多企業選擇暫緩擴編人力，進而導致職缺數量減少。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任厄尼·泰德斯基（Ernie Tedeschi）說，關稅將對美國經濟產生負面影響，川普關稅政策將使美國GDP在今明兩年各下滑0.5個百分點。

不過川普政府則是抱持樂觀態度，認為近期的減稅法案加上關稅帶來的收入，將會在未來強力推升美國經濟。