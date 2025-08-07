沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

針對台美關稅議題，立法院外交及國防委員會今（7日）召開秘密會議。但召委、民進黨立委沈伯洋會後表示，部分藍白委以「應公開」為由，連機密文件都沒看便離開，放棄監督權利，而民進黨國防外交委員，全員到齊。對此，國民黨立委徐巧芯回擊，不要胡說八道，自己是第一個質詢的，「我全程都在，仔細閱讀資料，認真質詢也沒有洩密，請不要只說民進黨都在，國民黨也有人」。

徐巧芯發文表示，台美關稅進程，在國防外交委員會被沈伯洋召集委員突然搞成「完全機密」會議。有機密文件要看，當然可以開機密會議，但過往大多數機密會議仍然會可以選擇「公開質詢」，過程不能提及機密會議討論內容，同時讓民眾有知的權利。但今天完全沒有，全部黑箱，沒有選擇。

徐巧芯指出，今天8/7，美國開始收關稅20%，民進黨立委還在幫忙政府遮遮掩掩，令人遺憾，王定宇、林楚茵等人不斷叫囂，說是因為她當立委不夠久。

徐巧芯回擊，但自己就問，每一屆都應該要進步跟透明，拿以前那套老油條規則嗆她，怎麼會覺得會買單？誰生下來就是立法委員的？大家判斷事情是怎麼要對民眾好，而不是拿以前一堆沒道理的「慣例」出來搪塞。

徐巧芯說，沒關係，下週國民黨黃仁召委仍然會排公開會議，民進黨不願意做的事，國民黨來做。

徐巧芯強調，至於沈伯洋批評國民黨「來一下都走了，看都沒看」，不好意思，自己是第一個質詢的，資料看得清清楚楚，不要胡說八道。

特別的是，徐巧芯也直接在沈伯洋貼文下留言回擊，第一、「我全程都在，仔細閱讀資料，認真質詢也沒有洩密。請不要只說民進黨都在，國民黨也有人」。

徐巧芯指出，第二、秘密會議不等於不能有公開質詢部分，只是質詢時不能提到秘密會議相關內容，為什麼連這一點都剝奪了？

徐巧芯質疑，第三、今天開始收關稅20%，全民都很緊張，為什麼不給立委代表人民問的機會？讓人民知道更多內容？

徐巧芯強調，第四、王定宇、林楚茵嗆「是因為我之前不在立法院」，其實沈伯洋也是新人。而且這邏輯完全沒道理，有誰生下來就是立委的嗎？大家來了，就是就事論事要讓立法院更公開透明，比以前都好，老油條、老屁股思維，才真正應該被淘汰。

▼沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）