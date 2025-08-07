傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

▲美國總統川普、南韓總統李在明預計將於8月底會晤。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國正在協調元首會晤時程，預料南韓總統李在明將於8月25日前後訪美，與美國總統川普舉行就任以來的首次首腦會談。不過，南韓總統辦公室強調，會談尚未最終敲定，仍須考量越南共產黨中央委員會總書記蘇林訪韓、美韓聯合軍演等其他外交日程。

根據韓媒《News1》，多位南韓政界與外交消息人士指出，南韓與美國研擬在8月最後一週舉行首腦會談，雙方談判方向接近共識，具體日期以25日為最有可能，但仍待雙方外交管道完成最終協調。若此行程成行，將是李在明5月就任後第82天舉行的美韓首腦峰會。

南韓總統辦公室發言人姜由楨今（7）日在記者會指出，會談日期需由韓美雙方透過外交協調確定，且依照外交慣例無法提前對外公布，「一旦雙方對日期達成共識，會優先向媒體公開」。對於部分在美國有特派員的韓媒透露會談具體日期，她也呼籲媒體勿提前揭露未定案的消息。

報導分析，李在明與川普的會談預料將聚焦於近期完成初步協議的關稅談判後續細節，包括南韓是否對美國開放部分農產品市場、釐清南韓承諾投資金額的細節，並就美方宣布的半導體100%關稅政策再度協調。南韓政府強調，已獲得美國給予的「最惠國待遇」承諾，但實際執行細節仍有落差，雙方將進行進一步磋商。

國防議題方面，也可能涵蓋駐韓美軍調整、分擔防衛費用，以及推進所謂「韓美同盟現代化」的結構改革。由於美方持續向全球盟國施壓要求提高軍費，因此南韓政府計劃向美國主張，目前南韓的國防預算占比已高於多數西方國家，希望盡量緩和調漲幅度。

此外，會談還可能討論韓美之間的造船合作計畫「讓美國造船業再次偉大（MASGA）」，並涉及如何聯合因應中國、俄羅斯及北韓（朝鮮）情勢。至於是否談論入防衛費分擔協定（SMA）與戰時作戰指揮權移轉等議題，則尚未確定。

另有消息稱，李在明結束訪美行程後，也可能順訪日本，與日本首相石破茂進行首場「穿梭外交」會談，但南韓政府目前尚未對此作出正式說明。

據悉，姜由楨也於7日上午的記者會上透露，受到南韓總統李在明的邀請，越南共產黨中央委員會總書記蘇林預計將於10至13日展開為期4天的訪韓行程，將成為李在明政府今年6月上台以來首位接待的外國現任領導人，雙方預計11日進行會談與國賓晚宴，討論政治、國防安全、貿易、投資、核電、高鐵、智慧城市等各種領域。