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賴清德凱達格蘭論壇致詞　國台辦嗆「數典忘祖沒好下場」

▲▼更新：大陸國台辦發言人朱鳳蓮(2025.06.11)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

賴清德總統5日在「凱達格蘭論壇」開幕式發表致詞，提及台灣站在威權主義威脅第一線等語。大陸國台辦出面批評他是「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」，還嗆他「數典忘祖，沒有好下場」。

賴清德致詞表示，中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序，面臨前所未有的挑戰。他還說，台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（6）日晚間發布答記者問。她批評，賴清德在講話中頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

▲▼總統賴清德出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德總統出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」。（圖／記者湯興漢攝）

朱鳳蓮續稱，賴清德上任一年多來，在島內（指台灣）大搞「綠色恐怖」，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸「脫鉤斷鏈」，阻限交流交往；以「民主」為幌子招搖撞騙，兜售「台獨」分裂謬論。

她還批評賴清德，不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠「賣台」，損害台灣利益、削弱台灣經濟，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

朱鳳蓮最後說，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。「正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；「台獨」分裂必將自取滅亡。」

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