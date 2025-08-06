郭智輝稱「台積電投資3千億美元」假消息　朱立倫：是川普亂講？

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普表示，台積電將投資3000億美元在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。經濟部長郭智輝今（6日）受訪時卻說，這是假訊息，讓外界一頭霧水。國民黨主席朱立倫主持中常會表示，難道是川普亂講？還是台灣政府不願講實話，到底多少資源跟基金要去美國？一定要讓人民知道，否則民進黨這次談判，不僅丟了面子，還把根本都丟掉了，這是科技跟經濟最大危機。

美國總統川普日前簽署行政命令，將課台灣20%關稅，雖然我方定調為「階段性稅率」，但面對後續談判即將出爐、台灣可能面臨重大關稅衝擊。朱立倫說，現在整個台灣面臨三大挑戰，經濟、能源、民主的挑戰，每一項都是台灣嚴峻的危機，今天是8月6日，明天開始美國要實施對等關稅，台灣被公布的20%關稅，政府宣稱是暫時性，但所有企業從明天開始就是20%挑戰，另外適用232條款的科技產業，佔7成出口還在未定之天，其實大家都知道更不樂觀。

朱立倫感嘆，到目前為止，政府都以保密原則的黑箱作業，政府黑箱對企業來說就像開盲盒，受到衝擊最直接、最大的就是每個企業，過去不是沒有經歷過各項貿易談判，適度公開是基本原則，尤其針對可能受害的產業，必須要早加說明、溝通，日韓跟東南也都這樣做，結果我們現在還是黑箱作業，一味的掩蓋跟黑箱，最後受害的還是開盲盒的企業。

朱立倫指出，從過去的經驗來看，在野力量不但是監督制衡，更是可以當談判籌碼，因此賴清德不應把藍白當敵人，大家都是希望台灣好，都希望談出對台灣最有利的條件，在野展現不同聲音、力量，對談判過程絕對是正面的，民進黨卻想要打掉在野聲音，從各國經驗來看，都不會是好結果，要求政府適度公開、透明、溝通，否則受衝擊影響之大是全民無法承受的。

朱立倫也說，今天台積電到底要去美國多少？川普宣布3000億美金，難道是川普亂講？還是台灣政府不願講實話，很多企業被要求到美國投資，政府資源跟基金要多少去美國？這些都應該讓人民知道，否則民進黨這次談判，不僅丟了面子，還把根本都丟掉了，這是科技跟經濟最大危機。