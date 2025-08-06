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美國拒賴清德過境紐約？　李大維解析可能原因：可過境次敏感城市

▲▼國安會前秘書長李大維接受網路節目訪問。（圖／Yahoo TV）

▲國安會前秘書長李大維接受網路節目訪問。（圖／Yahoo TV）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德原外傳8月要出訪友邦巴拉圭，並規劃過境美國紐約等城市，但外媒指稱，是川普政府拒絕讓賴過境紐約。對此，國安會前秘書長李大維6日接受Yahoo網路節目訪問時表示，他已經退休不了解細節，但他猜測美國人會想說「我挺忙的，手頭事情很多，是不是可以簡單一點，可能其他城市（過境）」，好比到西岸、南邊邁阿密，或去達拉斯、鳳凰城看看台積電，政治敏感度比較小。

日前，英國金融時報披露，川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約。此訊息還引來美國前眾院議長裴洛西的評論，她認為，這是危險信號，代表美方在北京施壓下，可能對台灣問題保持沉默。

對於賴清德出訪過境的議題，李大維受訪時強調，自己已經退休，並不了解細節，他也沒有去過問。他以猜測的角度分析，「對美國來說，我現在在處理關稅，而且也在考慮要不要到中國去訪問，所以台灣你的總統，不要在這個時候跑過來我這邊，讓我這樣子一個頭兩個大」。

李大維表示，對等關稅是正在進行式，烏克蘭戰爭還在打，加薩走廊人道危機也正在發生，伊朗的核問題也還沒完全結束，跟中國的雙邊關稅還在爭執中，「我猜美國人會想說，我挺忙的，我手上事情很多，是不是我們的川大總統，說不定年底還要到中國去訪問，是不是這個時候，你們（指台灣）是不是能夠稍微簡單一點」。

李大維表示，可能其他的城市（過境），或許美方會覺得比較沒有這麼敏感，如果到西岸，或者南邊邁阿密之類，甚至去達拉斯、鳳凰城看看台積電，可能對美國來說，政治敏感度就會比較小。他也坦言，北京的角度來說，一定會去鬧，北京鬧已經變成一個形式。

李大維說，華府不可能去，次於華府就是紐約了。他表示，事實上川普政府，還是會認為說，比如台灣鞏固在中南美的邦交，是對美國來說，是符合戰略利益的，那也因此，台灣在過境比較次敏感的城市，他認為美方也會很歡迎的。

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