藍白續戰823罷免綁「重啟核三」公投　台中舉辦選前之夜催投票

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「重啟核三公投」即將在8月23日上場，當天也與第二波罷免合併投票。國民黨主席朱立倫今（6日）主持中常會時表示，未來將舉辦北高兩場公投說明會，15日是南部場、22日台北場。據悉，除了立法院長韓國瑜、蔣萬安等藍營縣市首長外，國民黨也將邀請發起公投案的民眾黨主席黃國昌和白營立委們，延續726首波罷免藍白合作氣勢，力拚公投通過、守住剩下的7席藍委，反罷免之夜則選定台中。

朱立倫下午在中常會上表示，823公投是給賴政府最好的機會，讓民意展現順勢讓核三廠延役，保留台灣能源自主能力，維護國家安全，因為各國都喊話台灣不能放棄核能，「難道賴政府還要冥頑不靈？」

即將到來的823大罷免，仍有7位藍委面臨挑戰，包含新北羅明才、新竹林思銘、台中顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、南投馬文君、游顥。國民黨打算延續726完封氣勢，繼續聯手民眾黨替7位藍委催反罷免票，同時，為了宣傳當天合併舉行的「核三重啟」公投，國民黨也舉辦北高兩場公投說明會。

第二梯次「反惡罷」問政說明會場次規模也由百場改為30場。據悉，第二梯大罷免藍委投票日前一天的8月22日仍將舉辦選前之夜造勢，力催不同意罷免票，而因第二梯次遭罷7藍委有5席在台中、南投，選前之夜將轉戰中台灣舉辦。