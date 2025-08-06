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普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（6）日召開中常會，對於中南部救災部分，對於攸關美國關稅應對、國土韌性預算以及普發一萬的特別條例。據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取關稅降低，行政院將於近日內依立法院審議通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，提出特別預算案，並送到立法院審議。通過後，及時給予受衝擊產業及民眾協助。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，針對美國政府公布對台灣20%的「暫時性稅率」，目前，台美雙方已完成技術性磋商，談判團隊仍在與美方進行後續談判，爭取更有利、更合理的稅率。美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取，在守護國人健康、產業利益等原則下，盡力爭取關稅降低。

賴清德指出，不論稅率如何，美方關稅對台灣產業與民眾勢必會帶來新的挑戰，行政院將於近日內依立法院審議通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，提出特別預算案，並送到立法院審議。

賴清德強調，在審議通過之前，行政院將儘快提出因應的措施方案，及時給予國內可能會受到衝擊的產業與民眾支持與協助。最後，希望立法院朝野都能支持通過，讓特別預算儘速執行，協助台灣產業與民眾因應此次美國新的關稅政策。

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