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颱風釀3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模

▲▼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（6日）召開中常會，對於中南部救災部分，據轉述，總統兼任黨主席賴清德致詞時表示，颱風與豪雨造成3萬多戶住宅受損，其中，台南市就有2萬6000戶，在前進指揮所的整合下，動員百餘家廠商投入，讓民眾可以到台南市17區公所登記，媒合廠商進行災屋的修復，行政院將會提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

據轉述，賴清德表示，近幾周，由於丹娜絲颱風與西南氣流帶來豪大雨勢，造成中南部陸續有嚴重災情。為了加速重建修復，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助地方政府，在人力、機具與物資的調度給予支援，昨天也針對災屋修繕或拆除，公布補助的原則，也請大家多加協助宣傳。

賴清德指出，會有這些補助，是因為注意到，颱風與豪雨造成3萬多戶住宅受損，其中台南市就有2萬6000戶，在前進指揮所的整合與協助下，已動員百餘家廠商投入，讓民眾可以到台南市17區公所申請登記，媒合廠商進行災屋的修復。

賴清德表示，災後重建，將是一條漫長且艱辛的路，他與行政院卓榮泰院長多次前往中南部視察災情，了解大家實際所需後，行政院將會提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

賴清德也提到，由於西南氣流減弱，將會回復到高溫炎熱的天氣，中央及地方政府都必須留意，可能會有病蟲蚊、傳染病毒等問題發生，需要加速災區的廢棄物清理，以及加強環境消毒與疫病防治的工作。

賴清德表示，在上週三中常會，請中央黨部和各地黨公職攜手合作，全力配合政府各項救災行動。中央黨部也立即成立了雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台，協調各縣市黨部、黨公職成立志工隊，接續到災區，協助災後復原與整理的工作。

對於救災，賴清德也提到，在上週末，由何博文代理秘書長帶領中央黨部DPP志工隊，將募集到的物資送到災區，並和當地的黨公職合力，協助水溝清淤與廢棄物清除。這幾天，也有各縣市的地方黨公職組隊，在中央黨部的協調下，持續分別到各災區；對此，他要感謝所有組成志工隊，協助災後復原工作的黨公職，即使這幾天中南部還下著大雨，仍冒雨到災區援助受災民眾。

賴清德表示，民進黨希望能透過投入實際行動，凝聚更多的社會力，大家發揮「人溺己溺」的精神，與政府協力合作，幫助受災民眾可以早日度過難關、重建家園。

據轉述，中常會上，三名台南立委也分別提出看法，陳亭妃表示，今天早上到前進指揮所，災後重建都大力進行，但有個意見，頒布補助規定後，災民重建時，如果選擇跟中央媒合的廠商，有2萬元補助金，但還是有一些災民，已經先自己找好地方廠商修繕，他們拿不到獎勵金，是否擴大適用？

林俊憲指出，特別條例後續部分，補助屋頂跟圍牆受損一戶最多10萬，其實災區一些三合院老房子，樑柱結構也因這次颱風受損，政院是否考慮優惠貸款方案協助災民？而且台南做工叫料價格已經漲五成，行政院特別條例應該納入這些需求。

王定宇則提到，後續重建會受很多因素影響，需要時間，政府要想辦法縮短，有些當事人可能不願意離開，可能社會局要介入協助。他指出，很多農村跟鄉下地區三合院經濟條件較不好，還有人問是否能領補助但不重建，很多是祖厝、有持分問題，屋頂破洞補一下還行，但整體重建就有法律問題，如果今年颱風季還沒結束，救急可以舖帆布，但如果還有颱風來，就需要跟時間賽跑。

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