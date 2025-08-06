　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋喊18%藍白選民「倒戈挺罷免」　作家曝投票數據打臉

▲▼沈伯洋 聯訪 大罷免相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋聲稱有12至18%藍白選民支持罷免，作家拿投票數據打臉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免以25：0失敗落幕，被藍白陣營指責撕裂社會，不過民進黨立委沈伯洋表示，這次罷免有約12至18%藍白選民投下同意票，並沒有撕裂社會。對此，作家「漂浪島嶼」表示，從罷免票數與立委票數對比，綠營沒有全部出來投同意非常明確，「自己人都沒出來投同意，就別吹噓藍白倒戈了」。

作家漂浪島嶼5日在臉書表示，針對近日立委沈伯洋提出的「有約12至18%藍白選民支持罷免」的說法，他認為，由於選票採不記名制，實際上很難分辨藍白選民是否真的倒戈投下同意罷免票，但「從罷免票數與立委票數對比，綠營沒有全部出來投同意，非常明確」。

漂浪島嶼舉例，徐巧芯罷免案的同意票為6萬2633票，但2024年綠營落選對手許淑華取得7萬6113票，兩者相差13,480票未現身。傅崑萁案同意罷免票為4萬8969票，綠營候選人張美慧先前得票為5萬1732票，也有2763票沒有出來投票。就算是外界認為「必罷成功」的葉元之罷免案，同意罷免僅有6ｊ萬3357票，2024年綠營羅致政當時拿下7萬5841票，共計1萬2484票沒有出來投。

漂浪島嶼指出，他沒有時間細算，但若將總罷免席次同意票數，減掉2024各選區綠委總得票數，會發現綠營有相當高的自己人，都沒出來投同意，或許有人會說，罷免投票率較低，所以票數沒有盡出，但是罷免投票率低，這次還有被罷免人，不同意罷免還高過上次選舉得票數，豈不打臉投票率低的說法，他感嘆「自己人都沒出來投同意，大罷免大漏氣，就別吹噓藍白倒戈」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳確診血癌　陳宥心願捐骨髓
快訊／證實罹患血癌！　沈玉琳發文了
雨區擴大又加劇　時程出爐
14歲遇帥哥搭訕「遭軟禁2個月」懷孕！　日正妹36歲當上阿嬤
恐怖女開車暴衝1死2傷！夫婦看病遭撞飛　妻子傷重身亡
懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋喊18%藍白選民「倒戈挺罷免」　作家曝投票數據打臉

黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職

台美關稅若達成協議　行政院：一定會有文本、會送立法院審議

普發1萬韌性特別預算如數編？　龔明鑫：再觀察一下

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

台東男家中情緒失控！成功警方即時協助...妥善處置避免憾事

台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

沈伯洋喊18%藍白選民「倒戈挺罷免」　作家曝投票數據打臉

黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職

台美關稅若達成協議　行政院：一定會有文本、會送立法院審議

普發1萬韌性特別預算如數編？　龔明鑫：再觀察一下

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

台東男家中情緒失控！成功警方即時協助...妥善處置避免憾事

台灣對等關稅降幅大　經貿辦：「8/7非談判截止日」會持續協商

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

奧斯卡名導設計萬寶龍鋼筆　復古設計一如電影風格

沈玉琳確診血癌憲哥「他是生命鬥士」　利菁「是我最好搭檔」　陳宥心願捐骨髓

潘瑋柏迎45歲生日！　曝光「重磅喜訊」甜喊：Yes I Do

沈玉琳發文證實罹患血癌！　暫停一切工作「我們後會有期」

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」！300秒紫紅煙花交織超浪漫

自己的房子自己蓋！　3招「不靠建商」也能都更

兩岸青春再次熱血揮棒！　2025福建連城青少年棒球賽開幕

災害救助關鍵角色！新北表揚6區農情調查績優公所

鄭靚歆罹1病「每晚床單都是血」 　曾被同學嫌：身上有屍體味

傻眼！台鐵誤點3小時　旅客苦等抱怨不斷

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

政治熱門新聞

普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

台積電入股英特爾？ 醫挺「台灣吞20％關稅」

被爆是比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

邊直播邊開刀！網紅減重醫10天奪2命　家屬控「醫界宋七力」求真相

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

沈伯洋突變更議程明邀行政院報告關稅　全程採秘密會議不公開

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立說清楚

普發1萬有望？　賴清德：政院將依立院三讀的特別條例提出預算

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

更多熱門

相關新聞

轟綠營理性溫和派太天真　曹興誠：正名制憲等多久？2028一定贏？

轟綠營理性溫和派太天真　曹興誠：正名制憲等多久？2028一定贏？

726大罷免大敗後，聯電創辦人曹興誠今（6日）再度喊話，民主和主權「讓」了，以後是「撿」不回來的，民進黨這些不願表態抗共的黨員，可能認為「反共」太過激烈，但這些人太天真了，這些「理性溫和派」退出了「反共」論述戰場，讓中共大肆攻城掠地，使認同中共專制的台灣人數逐年增加。他強調，民進黨若「溫和理性」下去，請問「正名制憲」要等到什麼時候？有人認為，只要是總統大選，遇到國家認同，民進黨一定會贏，但2028年真會如此嗎？

藍白續戰823罷免綁重啟核三公投　選前之夜辦台中

藍白續戰823罷免綁重啟核三公投　選前之夜辦台中

沈伯洋突變更議程明邀行政院報告關稅　全程採秘密會議不公開

沈伯洋突變更議程明邀行政院報告關稅　全程採秘密會議不公開

1天接80通抗議電話　被問選台北市長王世堅連喊5聲「我沒有」

1天接80通抗議電話　被問選台北市長王世堅連喊5聲「我沒有」

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

關鍵字：

大罷免沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

沈玉琳「在家病發經過曝」

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面