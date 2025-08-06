沈伯洋喊18%藍白選民「倒戈挺罷免」　作家曝投票數據打臉

▲沈伯洋聲稱有12至18%藍白選民支持罷免，作家拿投票數據打臉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免以25：0失敗落幕，被藍白陣營指責撕裂社會，不過民進黨立委沈伯洋表示，這次罷免有約12至18%藍白選民投下同意票，並沒有撕裂社會。對此，作家「漂浪島嶼」表示，從罷免票數與立委票數對比，綠營沒有全部出來投同意非常明確，「自己人都沒出來投同意，就別吹噓藍白倒戈了」。

作家漂浪島嶼5日在臉書表示，針對近日立委沈伯洋提出的「有約12至18%藍白選民支持罷免」的說法，他認為，由於選票採不記名制，實際上很難分辨藍白選民是否真的倒戈投下同意罷免票，但「從罷免票數與立委票數對比，綠營沒有全部出來投同意，非常明確」。

漂浪島嶼舉例，徐巧芯罷免案的同意票為6萬2633票，但2024年綠營落選對手許淑華取得7萬6113票，兩者相差13,480票未現身。傅崑萁案同意罷免票為4萬8969票，綠營候選人張美慧先前得票為5萬1732票，也有2763票沒有出來投票。就算是外界認為「必罷成功」的葉元之罷免案，同意罷免僅有6ｊ萬3357票，2024年綠營羅致政當時拿下7萬5841票，共計1萬2484票沒有出來投。

漂浪島嶼指出，他沒有時間細算，但若將總罷免席次同意票數，減掉2024各選區綠委總得票數，會發現綠營有相當高的自己人，都沒出來投同意，或許有人會說，罷免投票率較低，所以票數沒有盡出，但是罷免投票率低，這次還有被罷免人，不同意罷免還高過上次選舉得票數，豈不打臉投票率低的說法，他感嘆「自己人都沒出來投同意，大罷免大漏氣，就別吹噓藍白倒戈」。