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1天接80通抗議電話　被問選台北市長王世堅連喊5聲「我沒有」

▲▼民進黨立委王世堅受訪（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

在726大罷免，罷團、綠營嚴重挫敗後，外界關注綠營對823後續7件罷免案態度，綠委王世堅上週公開呼籲應請罷團領銜人撤案，引起黨內論戰。今（6日）民進黨中常會，王世堅會前受訪時依舊堅持，朝野即便意見不同也不該罷免，但希望建議過後，有一些風波過了就算了，一天70、80通電話打到服務處騷擾，說實在不好。至於有藍營媒體人直指王世堅幾番言論是為選台北市長，王則連喊5次「我沒有」，從來沒有想過參選市長，「從來沒有這樣的打算，要選的人去選嘛！」

今是民進黨中常會，王世堅會前也接受媒體聯訪，對於會中是否繼續建議不要823罷免？王世堅坦言，有建議過就好了啦！賴清德主席有他的智慧分析跟判斷，希望建議過後，有一些風波過了就算了，說實在話，辦公室跟服務處的同仁也是有一定耐性，但一天70、80通電話騷擾，說實在，真的不好，這是社會付出的代價。

也有藍營媒體人質疑，王世堅幾番言論，是為爭取2026台北市長。王世堅連聲表示，「我沒有、我沒有、我沒有、我沒有」。王重申，根本從來沒有想過參選市長，完全沒有，從頭到尾一直抹這個事情，很莫名其妙，王世堅從政20年來，理念主張前後一致、表裡如一，「我說沒有就是沒有，從來沒有這樣的打算，要選的人去選嘛！這樣的話與已經被汙衊太多回」。

王世堅指出，尤其是這個禮拜，打電話來的人都在罵我，這樣不好，自己再次強調，從去年開始就提醒罷免的事情，就是一直認為朝野即便意見不同，但還是要透過朝野協商，絕不應該用罷免方式，「這是我一貫主張，之前是，以後也是，一年來就那8個字，千金之子不死於市」。

王世堅強調，國家的領袖不能隨便把自己的名號、聲望、地位押注在一個運動上損耗掉，國家的命運也不能押注在一場運動上，留得青山在，不怕沒柴燒。

對於在野黨見縫插針，王世堅指出，不曉得他們在說什麼，尊重他們的看法但也要相信人民有判斷智慧，不是哪個黨說什麼，民眾就會相信，身為執政黨要有信心，如果腳步踩錯就修正改進，即便犯錯要馬上修正，這是人民要看的，就是長遠的方向對不對，不在乎一兩次是否拌到石頭。

王世堅形容，現在要開始起跑了，鞋子裡有石頭就趕快拿出來，穿錯腳就綁好鞋帶再跑，這是我的看法，至於其他黨要怎麼說，就誠如民進黨如何看待他黨，就是民主自由，核心精神就是互相尊重，民眾黨如果見縫插針或攻擊，這就不好，他們發表自己的，民進黨也有自己的看法。

王世堅強調，話僅只於此，人民有智慧能夠判斷，一兩次誤判，終究不是人民會究責的，而是走偏了是否能修正，這才是重點。

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