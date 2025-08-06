沈伯洋突變更議程明邀行政院報告關稅　全程採秘密會議不公開

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普日前公布對台關稅20％，不過至今我國對美讓步多少都不知道，引發在野黨痛批政院黑箱賣國。立院國防外交委員會原訂明天要考察退輔會轄下的清境農場，不過召委沈伯洋臨時變更議程，改為「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，但該會議全程採取「秘密會議」，包括詢答都不可以公開。

沈伯洋原本排定本周議程為周一考察台北賓館、周四考察清境農場，遭到外界批評，沈伯洋當時則解釋，台北賓館屬於外交部、清境農場屬於退輔會。不過今上午沈伯洋臨時變更議程，改為邀請外交部和行政院經貿談判辦公室，出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並備質詢。

值得一提的是，下周輪值召委黃仁其實也排了8月14日邀請外交部長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，既俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」，並備質詢，但該會議黃仁排的議程是可公開質詢。

對於美國公布台灣對等關稅一事，國民黨團總召傅崐萁日前強調，跟美國談判關稅過程外界一概不知，未來相關協議一定要經立法院同意。根據《條約締結法》第十二條規定，協定簽署後主辦機關應於三十日內報請行政院備查，並送立法院查照，除非協定內容涉及國安機密或外交顧慮，否則原則上應使國會知情。