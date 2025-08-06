轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

▲民進黨立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，綠委王世堅呼籲賴清德拜託823罷團們將罷免案撤回，慘遭黨內圍剿，王義川更批評「不服命令，滾啦」。對此，前立委沈富雄5日痛批，現在自己要挑戰憨川王義川，只不過是總統的鷹犬，現在還罵王世堅，但自己要講「該滾的是誰，你自己閉嘴，自己去算算看」。

沈富雄於節目《少康戰情室》表示，現在自己要挑戰憨川王義川，因為王義川還有沈伯洋都是不分區戰將，王義川說自己有學問，回去查查，自己查了全世界純粹總統制的國家有不分區國會議員的只有三個台灣、菲律賓、印尼，但菲律賓、印尼比較特別，因為他們有少數民族、有地域要少數保障。

沈富雄表示，台灣的不分區則是總統制國家硬是加入內閣制國家的制度，而且以前還要投票選舉，現在都不用了，直接總統點名，所以王義川只不過是總統的鷹犬，現在還罵王世堅「不聽話的，滾」，但自己要講「該滾的是誰，你自己閉嘴，自己去算算看」。

接著，沈富雄說，王義川還不是最可惡的，自己已經有好幾個月低聲調了，堂堂一個執政黨，竟然把這種神聖的大罷免交給八炯、史書華、閩南狼，而他們的領導是誰？曹興誠，讓曹興誠帶領這群人。

沈富雄再說，自己有檢討為什麼不喜歡這群人，自己也會害怕好像不對的是自己，但現在這群人輸了，不只邪氣而已，還想學納粹，所以大家看八炯、史書華、閩南狼，自己不怕點名他們，現在輸了以後都漏氣了、馬腳都露出來了，都不像樣。

最後，沈富雄強調，總統兼民進黨主席賴清德其實也有份，因為講了洗滌人心去除雜質，這也好像希特勒的前奏，所以大家都有份、大家都很難堪，現在台灣困境都非常難處理。

▼前民進黨立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）