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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠營理性溫和派太天真　曹興誠：正名制憲等多久？2028一定贏？

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大敗後，聯電創辦人曹興誠今（6日）再度喊話，民主和主權「讓」了，以後是「撿」不回來的，民進黨這些不願表態抗共的黨員，可能認為「反共」太過激烈，但這些人太天真了，這些「理性溫和派」退出了「反共」論述戰場，讓中共大肆攻城掠地，使認同中共專制的台灣人數逐年增加。他強調，民進黨若「溫和理性」下去，請問「正名制憲」要等到什麼時候？有人認為，只要是總統大選，遇到國家認同，民進黨一定會贏，但2028年真會如此嗎？

曹興誠表示，昨晚参加了北三選區罷團的餐會，大家都歷經傷痛，彌漫著同甘共苦之後的深厚感情。聽了方識欽醫師對大罷免失敗的分析，覺得很有道理。

曹興誠引述，方醫師指出，這24名面臨罷免的立委加高虹安的得票，2024年是257萬，而這次反對罷免的票數，也是257萬，只差了幾百票，方醫師分析，國民黨這個將近100%的投票率，絕非每人發放一萬元可以解釋。

曹興誠指出，方醫師認爲，因為罷團以「抗共保台」為訴求，等於進行了一場「抗共或親共」的民調；結果證明，國民黨支持者都堅決反對「抗共」，根本不在意立委如何違法作假，顛倒黑白，如何言行卑劣，違反程序正義。

但方醫師沒有分析，民進黨一些黨員為什麼沒有全力支持大罷免？曹興誠認為，大家看見民進黨一些「大老」，現在圍剿民進黨「小弟」沈伯洋，要沈伯洋負起所謂「戰犯」的責任。顯然這些人很不喜歡在「抗共」上表態；大罷免「逼」他們在抗共和不抗共之間明確表態，讓他們尷尬，因此惱羞成怒。

曹興誠說，這些不願表態抗共的民進黨員，可能認為「反共」或「抗共」太過激烈、極端。他們認為，只要不斷加強民主，自然就會讓民眾反對專制，達到抗共的效果，但這些人可能太天真了。

曹興誠指出，依據「台灣選舉與民主化調查（TEDS)」的結果顯示，2020年台灣全體民眾有53.1%認同民主體制，但在2024年，已經下降至49.2%。

曹興誠提到，民進黨支持者對民主體制的支持率，近年都維持在七成左右。而民眾黨支持者在2020年有61.8%認同民主體制，然而至2024年，認同民主體制的比例降為43.6%，認同威權體制（即中共）的比例則升為36.6%。且認為「沒差」的比例也大幅增加，最近館長加入「中國人」陣營以後，民眾黨認同中共的比例，又會增加許多。國民黨支持民主者2008年為44.6%，2024年則降至37.0%。

曹興誠認為，所以，民進黨內這些「理性溫和派」退出了「反共」論述和認知的戰場，讓中共文宣大肆攻城掠地，使認同中共專制的台灣人數逐年增加。

曹興誠提醒，這次大罷免的失敗，應該讓民進黨警覺，台灣主權和民主面臨了喪失的巨大危機。如果民進黨還要溫良恭儉「讓」，主權、民主一旦喪失，是「撿」不回來的。自己勸民進黨不要遺忘初衷，盡快開始推動「正名制憲」，為台灣的獨立奠定永世不移的基礎。

曹興誠喊話，民進黨如果還要「溫和理性」下去，請問「正名制憲」要等到什麼時候？或許民進黨還希望，會有一群傻傻的「志工」來推動「正名制憲」？成了，民進黨來收割；不成，就讓志工去當「戰犯」，罵他們惹事生非？

最後，曹興誠強調，民進黨有人認為，只要是總統大選，遇到國家認同，民進黨一定會贏，但2028年真會如此嗎？

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