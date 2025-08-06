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台東鹿鳴吊橋星空夜　警政宣導成為活動亮點

▲關山警結合最美星空音樂活動宣導識詐交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警結合最美星空音樂活動宣導識詐交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025年「台東最美星空｜音樂體驗活動」5日晚間在延平鄉鹿鳴吊橋景觀遊憩區登場，吸引不少民眾在浪漫星光下享受音樂饗宴。台東縣警察局關山分局也把握這次機會，結合地方活動進行識詐與交通安全宣導，讓夏夜不僅充滿樂聲，更多了份守護安全的溫度。

當晚活動自19時展開，關山分局由偵查隊、交通組與延平分駐所組成宣講團隊，提前在現場設攤宣導，宣傳重點聚焦近年常見的「假投資」、「假交友」與「網路購物詐騙」等詐騙手法，同時也針對暑假期間交通安全議題，強調「路口慢看停」、「酒駕零容忍」及預防青少年偏差行為等要點。

宣導現場氣氛熱絡，員警透過有獎徵答與大小朋友親切互動，發放多款實用宣導品，包括反光拍拍圈、冰涼巾、飲料提袋與警徽哨子等，讓宣導效果寓教於樂，也成功將識詐與交安觀念深植人心。

延平鄉長余光雄當晚也到場聲援，與警方一同喊出「打詐反詐、人人有責」及「反詐騙專線165」口號，呼籲民眾在享受夏日活動之餘，也不忘提高警覺、防範風險。

隨著夜幕低垂、音樂與晚風交織出山林間的浪漫氛圍，關山警分局的攤位與宣導活動成為現場另一道亮眼風景。警方也提醒，若遇疑似詐騙情形，應立即撥打165查證，並養成安全駕駛習慣，確保個人與家庭的平安。

關山警分局表示，暑假是青少年較易接觸詐騙與從事危險駕駛的高風險期，因此透過參與地方文化活動，能更有效滲透安全觀念。未來也將持續結合社區資源，強化識詐與交安宣導，打造全民參與的安全防線。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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