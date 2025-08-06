13歲中國少女「砍死女同學」！剛到澳洲交換一周　寄宿家庭嚇壞

▲中國少女赴澳交換，竟然刺死女同學。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）發生駭人案件，一名13歲中國籍女交換生，竟在寄宿家庭持刀刺死同為中國交換生的14歲女同學，她在犯案現場被捕，並且面臨謀殺罪指控。

衛報等外媒報導，4日晚間10時20分左右，這起悲劇發生在紐卡索（Newcastle）地區。寄宿家庭成員上床後，又突然聽見一陣騷動，於是前往聲音源頭查看，赫現14歲少女軀幹遭利器刺傷，儘管緊急送往約翰亨特醫院（John Hunter hospital）搶救，依然不治身亡。

警官查普曼（Tracy Chapman）向媒體證實，2名女學生都是透過交換計畫來澳洲唸書，7月底、也就是上周才抵達當地，原定8月中旬回國，「據了解，2名女孩除了都參與這項計畫，並且住在同一個寄宿家庭之外，彼此之間並無其他關係。」

警方在案發現場尋獲一把菜刀，已被作為證物送驗，初步研判就是凶器。查普曼坦言，由於涉案者皆非澳洲居民，並且存在語言隔閡，調查工作相當複雜，目前正與中國領事館密切配合，協助通知死者家屬。

13歲少女落網後，面臨謀殺罪指控，目前已被法院拒絕交保，6日將在兒童法庭出庭應訊。專案小組及凶殺案調查組已介入偵辦此案。